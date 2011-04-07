-ESAD'DAN KÜRTLERE VATANDAŞLIK HAKKI BEYRUT (A.A) - 07.04.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, kuzeydoğudaki Hasaka bölgesinde yaşayan Kürtlere Suriye vatandaşlığı verilmesi yönünde adım attı. Devlet televizyonu, Esad'ın bugün vatandaşlık konusunda kararname çıkardığını duyurdu. Televizyon ayrıca, Esad'ın, ülkenin orta kesiminde bulunan ve son haftalarda hükümet karşıtı göstericilerle polis arasında çatışmalara sahne olan Humus kenti valisini görevden aldığını bildirdi. Suriye Devlet Başkanı Esad'ın kararnamesiyle Kürtler, uzun süredir talep ettikleri vatandaşlığa sahip olacaklar.