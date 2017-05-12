Esad'dan Erdoğan'a ağır suçlama

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Belarus televizyonu ONT'ye verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır suçlamalarda bulundu.

IŞİD, Nusra Cephesi ve Müslüman Kardeşler'in ideolojileri arasında hiçbir farkın olmadığını iddia eden Esad, "Erdoğan’ın da Müslüman Kardeşler'in ideolojisine sahip olduğunu, dolayısıyla tüm bunları birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını" öne sürdü.

Suudi Arabistan ve Katar rejimlerinin de aynı ideolojiye sahip olduklarını söyleyen Esad, tüm bu ülkeleri "ABD’nin elindeki birer edat" diye niteledi.

Esad Avrupa devletlerinin bir kısmının da ABD’nin direktifleri doğrultusunda hareket ettiklerini iddia etti.

Esad'ın Erdoğan'a yönelik suçlamalarını Suriye resmi haber ajansı SANA aktardı. Ajans, Esad'ın "Erdoğan'ın IŞİD ile ideolojileri bir" şeklindeki iddiasını, Türkçe internet sitesinde manşete taşıdı.

"Türkiye terör örgütlerinin garantörü"

Röportajda, geçen hafta Astana'da Türkiye, Rusya ve İran arasında imzalanan güvenli bölge anlaşmasına da değinen Esad, bu planı, muhaliflerin Şam rejimiyle "uzlaşması" için fırsat olarak tanımladı. Esad, söz konusu bölgelerin temel amacının sivil vatandaşların güvenliğini sağlamak ve silahını teslim etmek isteyenlere yeni bir fırsat tanımak olduğunu belirtti.

Esad, Şam rejiminin "başından beri desteklediği" güvenli bölge anlaşmasının başarılı olup olmayacağının ise "tamamen silahlı gruplar ve terörü destekleyen devletlere bağlı olduğunu" söyledi. Esad, Astana görüşmelerinde Rusya ve İran’ın Suriye’deki "meşru devletin"; Türkiye’nin "terör örgütlerinin garantörü" olduğunu savundu.

Birleşmiş Milletler (BM) aracılığında Cenevre'de gerçekleştirilen barış görüşmelerinin ise sonuç vermeyeceğine dair görüşünü yineleyen Esad, bu müzakerelerin "medyatik bir özellik" taşıdığını ve şu ana kadar hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.

Trump'a 'Han Şeyhun' suçlaması

Görevinden ayrılmama konusunda kararlı olduğu mesajını veren ve "yorgun olmadığını" belirten Suriye Devlet Başkanı, "teröristlerle" mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Esad, geçen ay Suriye'nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun bölgesindeki sivilleri hedef aldığı öne sürülen kimyasal saldırının ardından ABD'nin rejime ait hava üssünü vurmasını da yorumladı.

Esad, ABD Başkanı Donald Trump’ın lobi grupları, medya kurumları ve dev ekonomi şirketleri ile sorunlar yaşadığını, bunları "örtbas etmek" için de "Han Şeyhun tiyatrosunu oynayıp Şuayrat Hava Üssü'ne saldırdıklarını" savundu.

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DW,rtr / CÖ,BK