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Dünya

Esad'dan 62 askerini öldüren ABD'ye: Alçakça saldırganlık!

Esad, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yürütülen ve 62 Suriye askerinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili konuşuyor

19 Eylül 2016 18:48

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yürütülen ve 62 Suriye askerinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak "Alçakça saldırganlık" dedi.

Aralarında İngiltere, Avustralya ve Danimarka'nın da bulunduğu IŞİD karşıtı koalisyon güçleri, Deyr ez Zor'daki Suriye ordusuna ait bir noktaya hava saldırısı düzenlemişti. 'Asıl hedefin IŞİD' olduğu iddia edilen saldırıda 62 Suriye askeri ölmüş, 100'den fazla asker de yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi.  İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüseyin Cabiri Ensari ile bir araya gelen Esad, saldırıyı 'ABD'nin arsız saldırganlığı' olarak niteledi. SANA da yer alan habere göre Esad ayrıca, koalisyonun Suriye ordusuna yönelik hava saldırılarının teröristlere destek sağladığını belirtti.

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