-ESAD'DAN "GERİ DÖNÜN" ÇAĞRISI ŞAM (A.A) - 20.06.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye'ye giden Suriyelilere dönmeleri çağrısında bulunarak, "Devlet intikam alacak diyenlere inanmayın. Geri dönün. Devlet sizi kucaklayacak. Sizi aramızda mutlu vatandaş olarak görmek istiyoruz" dedi. Devlet televizyonundan halka hitap eden Esad, parlamento seçimlerinin ağustos ayında yapılacağını, reform paketinin ise eylül ayında tamamlanacağını söyledi. Esad, bir ay içinde anayasa reform çalışmaları ve tavsiyelerle ilgili komitelerin oluşturulacağını da kaydetti. Suriye'yi bekleyen en büyük tehlikenin ekonominin zayıflaması ya da çökmesi olduğunu hatırlatan Esad, temel sorunun "psikolojik" olduğunu öne sürdü. Silah taşıyan kişilerle siyasi bir çözümün muhtemel olmadığını belirten Esad, Suriyelilerden, krizler aylar hatta yıllar sürse bile durumun normale dönmesi çalışmalarına yardım etmesini istedi.