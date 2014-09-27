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Dünya

Esad yönetimi: Tampon bölge, egemenliğimize saldırıdır

Türkiye'nin bu yönde taleplerde bulunduğunu ifade eden Muallim, 'Bu, Suriye toprakları ve egemenliğine bir saldırıdır' ifadelerini kullandı

27 Eylül 2014 19:28

Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim, Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge kurulmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Lübnan'da yayın yapan El Meyadin Televizyonu'na konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Mullim, Türkiye'yi teröre desteğini kesmemekle suçladı. Muallim, Türkiye, şu ana dek teröristleri silahlandırma ve onları eğitmek ve terör örgütleri saflarına katılmak için gelen yabancı teröristlerin sınırlarından Suriye'ye girişlerini durdurmadı. Türkiye buna son vermeli” dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge oluşturulması taleplerini değerlendiren Muallim, benzer taleplerin İsrail tarafından da geldiğini savundu. Muallim,” İsrail'in Suriye'nin güneyinde tampon bölge oluşturulmasından söz ettiği bir zamanda, Türkiye de aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge oluşturulmasından bahsediyor. Her iki açıklama bir biriyle bağlantılı. Bu girişimler, Suriye toprakları ve egemenliğine saldırı niteliği taşıyor. Eğer Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarını ve Suriye halkını düşünüyorsa, bu tür kışkırtıcı eylemlerine son vermeli” açıklamasında bulundu.

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