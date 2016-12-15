Esad: Ülke dışındaki Suriyelilerin savaştan sonra geri döneceğine eminim

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “ülke dışındaki vatandaşların çatışmanın sona ermesinin ardından Suriye’ye döneceğini”savundu. Esad, “bu sürecin şimdiden başladığını” iddia etti.

Rus RT televizyonuna konuşan Esad, “Size şaşırtıcı gelecek ama yurtdışında hayat kurmalarına yetecek, görece iyi finansal duruma sahip bazı insanlar, geçen sene ve bu sene Suriye’ye geri döndüler. Az sayıda dönüş oldu ama süreç başladı” dedi.



“Savaşın bitmesinin ardından birçoğunun geriye döneceğine inanıyorum” ifadelerini kullanan Esad, şöyle devam etti:

“Büyük kısmı yetkililere karşı oldukları için ülkeyi terk etmedi. Ayrılmalarının iki sebebi var: İlki terör tehdidi, ikincisi de kendileri ve aileleri için yeterli barınma imkanı olmaması. Vatandaşların büyük bir kısmı devleti destekliyor ve onların geri geleceğine eminim. Bundan şüphemiz yok.”

