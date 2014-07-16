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Dünya
Deutsche Welle

Esad, üçüncü dönem için yemin ediyor

Suriye lideri Beşar Esad bugün yemin ederek üçüncü dönem görevine resmen başlayacak.

16 Temmuz 2014 12:40

Beşar Esad'ın yemin töreninde yapacağı konuşmada yeni döneme ilişkin hedeflerine açıklık getirmesi bekleniyor.

Yemin töreninin yer ve saati güvenlik nedeniyle duyurulmadı.

Beşar Esad, 3 Haziran'da düzenlenen tartışmalı seçimde 7 yıllığına yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Seçimlerde Esad'ın dışında kamuoyunca tanınmayan iki kişinin daha aday olmasına izin verilmişti.

Yalnızca hükümet kontrolü altındaki bölgelerde sandıkların kurulmuş olması, muhalefet tarafından "tam bir komedi" ifadesiyle eleştirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SuriyeBeşar EsadEsadHaziranDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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