Esad, üçüncü dönem için yemin ediyor

Beşar Esad'ın yemin töreninde yapacağı konuşmada yeni döneme ilişkin hedeflerine açıklık getirmesi bekleniyor.

Yemin töreninin yer ve saati güvenlik nedeniyle duyurulmadı.

Beşar Esad, 3 Haziran'da düzenlenen tartışmalı seçimde 7 yıllığına yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Seçimlerde Esad'ın dışında kamuoyunca tanınmayan iki kişinin daha aday olmasına izin verilmişti.

Yalnızca hükümet kontrolü altındaki bölgelerde sandıkların kurulmuş olması, muhalefet tarafından "tam bir komedi" ifadesiyle eleştirilmişti.