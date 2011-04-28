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Dünya

ESAD TÜRK HEYETİNİ BİLGİLENDİRDİ ŞAM(A.A)

28 Nisan 2011 19:25

-ESAD TÜRK HEYETİNİ BİLGİLENDİRDİ ŞAM(A.A) - 28.04.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve DPT Müsteşarı Kemal Madenoğlu'nun başkanlığındaki Türk heyetini kabul etti. Sabah saatlerinde Şam'a gelen Fidan ve Madenoğlu başkanlığındaki Türk heyetinin Esad'ın yanısıra Suriye Başbakanı Adil Sefer ve bazı Suriyeli yetkililerle de biraraya geldikleri kaydedildi. Görüşmelerde, "Türkiye'nin Suriye'deki reform sürecine verdiği desteğin" aktarıldığı belirtilirken, "Türkiye'nin ülkedeki reform sürecine yapabileceği katkıların" değerlendirildiği bildirildi. Suriye tarafının Türk heyetine ülkede meydana gelen olaylara ilişkin bilgi verdiği görüşmelerin ardından, Türk heyetinin akşam saatlerinde Şam'dan ayrılması bekleniyor. Türk heyetinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve DPT Müsteşarı Kemal Madenoğlu'nun yanısıra Madenoğlu'nun iki yardımcısının da yer aldığı, önümüzdeki günlerde DPT uzmanlarının Suriye'yi tekrar ziyaret ederek, Türkiye'de kalkınmanın sağlanması için yürütülen planlar çerçevesinde Suriye ile bilgi ve deneyimleri paylaşabileceği kaydediliyor.

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