Esad: Takas mutabakatı büyük fırsat

T24 - Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Türkiye, İran ve Brezilya arasında varılan uranyum takası mutabakatının, "Bölge ülkelerinin ve bütün dünyanın, felakete sürükleyebilecek çatışmalardan uzak tutulması için büyük bir fırsat olduğunu" söyledi.



"Anlaşmanın İran'ın nükleer dosyasının diplomatik yollarla çözülmesi için de büyük bir fırsat olduğunu" belirten Esad, "Anlaşmanın olumlu sonuçları ancak ve ancak mantıklı bir yaklaşımla sağlanabilecektir" dedi.



Esad, "Bazı ülkelerin, İran'ın barışçıl amaçlarla kullanılmak üzere yürüttüğü nükleer enerji programına ilişkin yaklaşımlarını değiştirmeleri gerektiğini" kaydetti.



Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'i kabul eden Esad, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri de değerlendirerek, "Orta Doğu bölgesinin artık değiştiğini, daha önce bölgeye yönelik kullanılan dil, politika ve yaklaşımların artık kabul edilemez olduğunu" söyledi.



"İsrail'in bölgedeki ihlal politikaları karşısında artık sessiz kalınamayacağını ve batılı ülkelerin bunu idrak etmesi gerektiğini" vurgulayan Esad, "batılı ülkeleri, İsrail'in, bölge güvenlik ve istikrarını tehlikeye atan politikalarına karşı aktif rol oynamaya" çağırdı.



Kouchner ise görüşmede, "Fransa'nın bölgedeki gerginliğe son verilerek diyalog yoluyla güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda aktif rol almayı istediğini" söyledi.





