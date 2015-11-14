Esad: Suriye'nin beş yıldır yaşadığı terörü Fransa dün gece yaşadı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Fransa'nın başkenti Paris'te en az 129 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili, "Fransa, Suriye'nin beş yıldır yaşadığı terörü dün akşam yaşadı" açıklamasında bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris’te eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırılarla kana bulandı. En az 129 sivilin hayatını kaybetti.

Dünyayı şoke eden eylem, 11 Eylül'den bu yana bir Batı şehrini vuran en kanlı saldırı olarak tarihe geçti. Fransa, ABD ve Türkiye’nin IŞİD’e karşı askeri operasyonları artırmaya hazırlandığı yönünde haberlerin yayınlandığı, G-20 zirvesi arifesinde gerçekleşen son yılların bu en büyük terör eylemi tüm dünyada kınandı.

Saldırıyla ilgili konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, "Fransa, Suriye'nin beş yıldır yaşadığı terörü dün akşam yaşadı" dedi.