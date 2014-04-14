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Dünya

Esad: Suriye'de ordu üstünlüğü sağladı

Beşar Esad, 'Terörizme karşı savaş' olarak nitelendirdiği mücadelede Suriye ordusunun üstün olduğunu açıkladı

14 Nisan 2014 12:09

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Suriye'de üç senedir devam eden iç savaşın dönüm noktasında olduğunu belirterek, rejimin üstünlüğü sağladığını söyledi.

Suriye askerlerinin son birkaç aydır Lübnan sınırındaki muhaliflerin elindeki bölgelerde kontrolü sağladığı yönünde haberler geliyor.

Şu ana kadar Suriye iç savaşında 150 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de ülkeyi terk etti.

Şam Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Esad, Suriye'deki iç savaşın şu an dönüm noktasında olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz aylarda kuzey-güney ana yolunda kontrolü ele geçiren Suriye ordusu muhalifler ve ana ikmal noktası ile arasındaki bağlantıyı kesmişti. Esad'ın devlet başkanlığı seçimlerinde üçüncü kez adaylığını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. BBC'nin kıdemli dış politika editörü Lyse Doucet'e göre Batı ve Arap ülkelerinin desteklediği muhalefetin çağrısına karşın Esad'ın açıklamaları görevini bırakmaya niyeti olmadığını gösteriyor.

Öte yandan insan hakları gruplarına göre Suriye hava kuvvetleri Şam yakınlarında dün akşam saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirdi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre muhalifler, Duma’daki saldırılar sonrasında 20 kişinin öldüğünü söylüyor.

Suriye resmi haber ajansına göre ise Şam merkezine yönelik gerçekleştirilen hava topu saldırısında bir kişi öldü 20 kişi ise yaralandı.

Cuma günü, Suriye ordusu ve muhalif güçler, birbirlerini Kefr Zita kasabasında yeni bir kimyasal saldırı gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Cuma günkü saldırı sonrasında iki kişi ölmüş onlarca kişide yaralanmıştı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında gerçekleştirilen kimyasal saldırıda ise yüzlerce kişi ölmüştü.

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