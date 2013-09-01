Suriye'nin misilleme listesinde Türkiye de var

Suriye devlet medyasının, ABD'nin bir askeri müdahaleye misilleme olarak İsrail, Türkiye ve Kıbrıs'ta hedef alınabilecek tesisler listesi yayımlandığı belirtildi.

ABD’nin askeri operasyon düzenlemeye hazırlandığı Suriye’de, operasyona misilleme olarak İsrail, Türkiye ve Kıbrıs'ta hedef alınabilecek tesisler listesinin devlet medyası tarafından yayımladığı ve listede, Türkiye'deki ‘askeri ve istihbarat tesisleri’nin bulunduğu belirtildi.

İsrail’in Arutz Sheva sitesine göre, listede yer alan ülkelerde ‘meşru’ olarak ilan edilen ‘potansiyel hedefler’ arasında Türkiye'deki ‘askeri ve istihbarat’ tesisleri de bulunuyor.

Arutz Sheva, 'Havaalanları ve kimyasal tesisler gibi, İsrail, Türkiye ve Kıbrıs'ta stratejik askeri mevzileri dahil, söz konusu hedeflerin havadan çekilen fotoğrafları devlet medyasınca yayımlandı" ifadesini kullandı.

Haberde şöyle denildi: "Suriye'nin füze saldırıları için 'meşru' olarak nitelenen spesifik hedefler, İsrail'in Dimona nükleer santrali, Haifa'daki petrokimya tesisleri, Hazor askeri hava üssü, Palmachim, Zala'im ve Tzrifin askeri üsleri, Kalandia Havaalanı ile Türkiye ve Kıbrıs'ta askeri ve istihbarat tesisleri."

Arutz Sheva, haberinde Türkiye'ye ilişkin olarak, "Bir zamanlar, Esad rejimi ve onun İranlı destekçilerinin yükselen bir müttefiki olan Türkiye, Suriye'deki iç savaşın patlamasının ardından isyancı hareketi desteklemek üzere taraf değiştirdi" savını dile getirdi.

Gazete, Kıbrıs’ın da sahip olduğu birçok askeri üs sebebiyle Batılı ülkelerin askeri operasyonları için merkezi konuma sahip olduğunu belirtti.



Hava savunması hazırlanıyor



Reuters, Suriye'de birkaç gün önce olası hava saldırısına karşı hazırlık başladığını ve çok sayıda Scud füzesiyle ateşleme rampasının Şam'ın kuzeyindeki bir üsten hareket ettirildiğini belirtti.

Füze ve askeri donanımların, Şam'ın en askeri bölgelerinden biri olan Kalamun Dağlarının eteklerine konumlandığı öne sürüldü.