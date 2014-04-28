Esad resmen aday



Suriye'de devlete bağlı basın organları, pazartesi günü Beşar Esad'ın 3 Haziran'daki devlet başkanlığı seçimleri için resmi adaylığını açıkladığını duyurdu. Esad, uluslararası eleştirilere rağmen devlet başkanlığı seçiminin yedinci adayı oldu.

Perşembe günü adaylık başvurusunun biteceği devlet başkanlığı seçimleri için daha önce 6 kişi başvuruda bulunmuştu. Ülkede, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni anayasa ile devlet başkanlığı seçimlerine birden fazla adayın katılmasının önü açılmıştı. Anayasa değişikliğinden önce Beşar Esad ve babası Hafız Esad referandum ile devlet başkanlığı koltuğuna oturmuşlardı.

İç savaşın hala devam ettiği ülkede, milyonlarca Suriyeli oy kullanamayacak. Şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 6 milyon 500 bin kişi ülke içinde yer değiştirirken, 2 milyon 600 bin kadar kişi de başka ülkelere sığınmıştı. Suriye Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise ülkeyi sadece yasal yollarla terk edenlerin oy kullanabileceği belirtildi. Örneğin Türkiye'ye kaçan yaklaşık bir milyon Suriyeli'nin büyük bir bölümü de oy kullanamayacak.

Ayrıca sadece hükümet birliklerinin kontrolü altındaki bölgelerde oy kullanılabileceği açıklanırken, ülke içinde mülteci konumuna düşen kişilerin büyük bir bölümü de seçimlerde oy kullanamayacak.

"Bu şartlarda seçim saçmalık"

Ülkede iç savaş devam ederken devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını "saçmalık" olarak değerlendiren muhalifler, Esad rejiminin başka adaylara izin vermesinin ise seçimlerin demokratik yollarla yapıldığı izlenimi yaratmak için olduğunu savunuyor.

Suriye'deki seçim kanununa göre, devlet başkanlığı seçimlerine adaylık başvurusunda bulunanların son on yıldır ülkede ikamet etmesi gerekiyor. Tanınmış ve etkili birçok muhalifin yıllardır sürgünde olması nedeniyle de Suriye muhaliflerin devlet başkanlığı seçimlerindeki şansını azaltıyor.

Berlin de tepki gösterdi

Suriye'de iç savaş ortamında devlet başkanlığı seçimleri yapılmasını eleştiren Alman hükümeti de bunu "saçmalık" olarak değerlendirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Martin Schäfer pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın ülkenin içinde bulunduğu duruma rağmen seçime gitme fikrini yanlış bulduklarını belirtti.

2000 yılından bu yana devlet başkanı olan Beşar Esad son olarak 2007 yılında yapılan referandumda yüzde 97,6 oranında oy almıştı.