Esad rejiminin kullandığı otele saldırı: 50 ölü

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te Esad rejiminin karargah olarak kullandığı Carlton oteline düzenlenen bombalı saldırıda, en az 50 askerin öldüğü bildirildi. Halep Kalesi yakınındaki oteli hedef alan saldırının, İslami Cephe'ye bağlı birliklerce düzenlendiği belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Örgütü'nün (SNHR) verdiği bilgiye göre, İslami Cephe'ye bağlı birlikler, kentin tarihi yapıları içerisinde açtıkları gediklerden belli bir yere kadar ilerledikten sonra tünel kazarak rejimin karargah olarak kullandığı Carlton oteline ikinci kez bombalı saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklar ise saldırıda Suriye ordusuna bağlı en az 50 askerin yaşamını yitirdiğini ve İslami Cephe'nin bölgeyi ele geçirdiğini aktardı.

Muhalifler, rejim güçlerinin karargah olarak kullandığı Carlton oteline Şubat ayında da yaklaşık iki ay süren çalışmanın ardından 300 metre uzunluğunda tünel kazarak bombalı saldırı düzenlemişti.