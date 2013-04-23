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Dünya

'Esad rejimi kimyasal silah kullandı'

Esed güçlerinin, muhaliflere karşı sinir gazı ve diğer kimyasal silahlar kullandığı iddia edildi

23 Nisan 2013 14:38

İsrail, Suriye ordusunun rejim karşıtı güçlere karşı kimyasal silah kullandığını belirtti. İsrail ordusu, Suriye’nin en çok sinir gazı kullandığından şüphelendiklerini belirtti.
 
Suriye’de iki yıldır süren iç çatışmalarda kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiların ardından, İsrail askeri istihbaratı Beşar Esed rejiminin kimyasal silaha başvurduğunu belirtti. Esed güçlerinin, muhaliflere karşı sinir gazı ve diğer kimyasal silahlar kullandığı belirtildi.

İsrail ordusu askeri istihbarat biriminin araştırma bölümünü yöneten Tuğgeneral Itai Brun, “Anladığımız kadarıyla Esed rejimi birkaç defa kimyasal silaha başvurdu ve muhtemelen sinir gazı kullanıldığını düşünüyoruz” dedi.

Haaretz gazetesinin verdiği bilgiye göre, Brun açıklamasını Tel Aviv’de düzenlenen Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS) konferansında yaptı.

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