-ESAD: OLAYLAR KOMPLO ŞAM (A.A) - 30.03.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkesindeki olayların komplo olduğunu ve yapılacak reformlar konusunda geç kalındığını söyledi. Suriye Halk Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Esad, son haftalarda meydana gelen olayların komplo olduğunu belirterek, "Metotlarını, stillerini son derece zekice seçmişler, ancak boşa gidecek" dedi. "Suriye'nin, ülkeyi yıkmaya yönelik bir İsrail komplosu ile karşı karşıya olduğunu" anlatan Esad, "Bu komployu sürdürmeye çalışacaklardır. İsyan başlamadan birkaç hafta önce uydu kanalları yanlış görüntü ve enformasyon yaymaya başladı. Cep telefonları ile çekilmiş görüntüleri yayımladılar, mezhepleri birbirine düşürmeyi amaçlayan görüntüler yayımladılar" diye konuştu. Esad, "toplantılar yapılarak komplonun önüne geçildiğini ve durumun yatıştırıldığını" belirterek, "Ancak komplonun tamamını anlayamadık, çok organize bir yapı ile karşı karşıyayız. Yalan haberler yayan, silahlı gruplarla ilişkisi olan bazı gruplar var" dedi. Bu grubun faaliyetlerine Dera kentinde başladığını ifade eden Esad, "Dera kentinin Suriye tarihinde önemli bir yeri olduğunu, ülke savunmasında öncelikli çabalarının bilindiğini, ayrıca son olaylardan dolayı Dera halkının hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını" söyledi. Esad, "Ulusunu koruyan bir bölge aynı zamanda ulusuna karşı bir bölge olamaz. Dera halkı hiçbir şeyden dolayı sorumluluğa sahip değildir, ancak bölünmeye karşı durma sorumlulukları vardır" diye konuştu. "Ülkeyi ve halkı bölmeye çalışanlara engel olunacağını" vurgulayan Esad, "Dera kentinden sonra Lazkiye'de de aynı grupların insanları öldürdüğünü, korkuttuğunu ve talimat aldıklarının çok belli olduğunu" söyledi. Beşşar Esad, şöyle devam etti: "Hiçbir vatandaşın zarar görmemesi için talimat verdik, ancak kaos ortaya çıkınca ani kararlar alınması gerekti ve kurbanlar ortaya çıktı, kan döküldü. Ama nedenleri anlamak soruşturmak, sorumluları yargı önüne çıkarmak çok önemlidir." Konuşmasında ulusal birliğe vurgu yapan Esad, "yaraların en kısa sürede sarılarak ailenin (halkın) güçlü bağlarla bir araya getirilmesi gerektiğini" kaydetti. "Fitneye karşı mücadelenin ahlaki ve vatani bir görev olduğunu" dile getiren Esad, "Meselenin vatan meselesi olduğunu ve karşı karşıya kalınan komplonun çok büyük olduğunu" söyledi. Suriye Devlet Başkanı Esad, "Suriye halkı barışçı bir halktır, ancak gerekirse savaşa da hazırız" diye konuştu. -"HALKIN ÇOĞUNLUĞU HENÜZ KARŞILANMAMIŞ İHTİYAÇLARA SAHİP"- Konuşmasının önemli bir kısmını "Suriye'nin maruz kaldığı komploya" ayıran Esad, ülkede son haftalarda meydana gelen olaylar ve bazı olumsuzlukların tamamının komploya da bağlanmaması gerektiğini ifade etti. Esad, "Bu ülkede olan herşey dışardan komplolarla ilgili değildir. Halkın çoğunluğu, henüz karşılanmamış ihtiyaçlara sahip" dedi. "Ülkede reform isteyenlerin yanında olduklarını" anlatan Esad, "bölünme, halkın gündelik ihtiyaçları ve reform isteyen insanları birbirinden ayırmak gerektiğini" belirterek, "Komplo peşinde olanlar her zaman azınlıktadır. Başlangıçta niyetleri iyi de olsa yönlendirilmeye başlandılar" dedi. Dera kenti başta olmak üzere çeşitli kentlerde meydana gelen olaylara "sokaklardan yanıt geldiğini" anlatan Esad, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Halkımızın durumun farkında olduğunu biliyoruz. Bunu güçlendirmeliyiz ve halkımızı daha iyi bilgilendirmeliyiz. Bölgede dalgalardan, dönüşümden bahsediliyor, rejimler yerlerinden ediliyor. Bu dönüşümün başını biz mi çekeceğiz, yoksa onunla birlikte sürüklenecek miyiz, biz karar vermeliyiz." -"REFORMLAR KONUSUNDA GECİKTİK"- Suriye Devlet Başkanı Esad, geçtiğimiz hafta açıklanan reform adımlarına 2005'de karar verildiğini, ancak bazı iç ve dış gelişmelerden dolayı öncelik sırasının değiştiğini söyledi. Esad, "2005 yılında reform yapılması yönünde alınan kararların ardından ülkede yine kaos çıkarılmaya çalışıldığını" ifade ederek, "Biz, gerçekten reforma ihtiyaç duyuyoruz. Bu reformları yapmak zorundayız, evet geciktik" diye konuştu. Ancak "bazı çevrelerin halkı birbirine düşürme isteklerine devam edeceğini" belirten Esad, "devletin görevinin, gerçekten reform isteyenlerle kaos yaratanları birbirinden ayırması" olduğunu söyledi. Beşşar Esad, 2005 yılında karar verilen reformların hayata geçirilmesi konusunda geç kalındığını, ancak önceliklerin değiştiğini dile getirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü: "Devlet reform vaadinde bulundu, ama evet yerine getiremedi. 11 Eylül olayı, Araplara, Müslümanlara, Suriye'ye yönelik suçlamalar vardı. Afganistan'ın, Irak'ın işgali, komplolar... Bunlara ekonomimizi zora sokan 4 yıllık kuraklık da eklendi. Bu süreçte önceliklerimiz değişti, reformları ertelemek zorunda kaldık. Önce yapmamız gerekenleri yaptık, önceliğimiz istikrardır. İkinci önceliğimiz, gündelik hayatı daha iyi hale getirmektir." -"REFORMLARIN SONUÇLARI HEMEN ORTAYA ÇIKMAYABİLİR"- Suriye Devlet Başkanı Esad, 2005 yılında alınan reform kararlarının, 2009-2010 yılı itibariyle tekrar yönetimin gündemine alınmaya başlandığını ve bu çerçevede olağanüstü hal yasasının kaldırılması ve siyasi partiler yasasına ilişkin çalışmalar yapıldığını anlattı. "Reformların sonuçları daha geç bir aşamada ortaya çıkacaktır, hemen sonuç alamayabiliriz" diyen Esad, "Reformun dönemsel bir konu olmadığını ve geçici olmaması gerektiğini" kaydetti. Beşşar Esad, "yeni reformlarla birlikte ülkenin siyaset sahnesine yeni bir kan geleceğini" belirterek, halkın refahının eşit biçimde yükseltilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gösterilerde sık sık kullanılan, "Canımız, kanımız, sana feda Esad" sloganına atıfta bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, şöyle dedi: "Siz bana, kanım feda dediniz, benim kanım size feda. Ben her zaman halkıma güveniyorum ve onlarla birlikteyim." Konuşmasının ardından milletvekilleri ile tek tek tokalaşan Esad, kısa süre sohbet etti.