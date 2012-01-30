T24 LogoT24 Logo
Dünya

Esad, muhaliflerle Moskova'da görüşecek!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye hükümetinin muhaliflerle Moskova'da görüşmeyi kabul ettiğini...

30 Ocak 2012 02:00

T24 - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye hükümetinin muhaliflerle Moskova'da görüşmeyi kabul ettiğini açıkladı. 



Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ön koşulsuz gayrıresmi temaslar için, Suriyeli yetkililerle muhalefete, kendileri için uygun bir sürede temsilcilerini Moskova'ya gönderme teklifinde bulunulduğu" belirtilerek, "Suriyeli yetkililerden bu teklife olumlu yanıt geldiği,  muhaliflerin de önümüzdeki günlerde bu teklife onay vereceklerinin ümit edildiği" belirtildi.

Açıklamada, "Moskova'da bu türden temasların acilen tesis edilmesinin, Suriye'deki şiddetin en kısa sürede durdurulması, kan dökülmesinin sona erdirilmesi ve toplum içindeki yüzleşme için bir gereklilik olduğu inancını taşıdıkları" bildirildi.

Ancak Suriye Ulusal Konseyi'nden (SUK) bir yetkili, Rusya'dan kendilerine bu doğrultuda bir davet gelmediğini ve böyle bir davet olması halinde olumsuz yanıt vereceklerini ifade etti.

SUK İcra Kurulu üyesi Abdülbaset Sida, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Resmen böyle bir teklif almadık. Alırsak da bunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni etkileme girişiminden başka bir şey olmayacağını düşünüyorum. Ama açıkça söylüyorum ki bizim pozisyonumuz değişmedi ve (Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad) ile diyaloğa girmemiz söz konusu değil" diye konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24