Esad, muhaliflerle Moskova'da görüşecek!

T24

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ön koşulsuz gayrıresmi temaslar için, Suriyeli yetkililerle muhalefete, kendileri için uygun bir sürede temsilcilerini Moskova'ya gönderme teklifinde bulunulduğu" belirtilerek, "Suriyeli yetkililerden bu teklife olumlu yanıt geldiği, muhaliflerin de önümüzdeki günlerde bu teklife onay vereceklerinin ümit edildiği" belirtildi.Açıklamada, "Moskova'da bu türden temasların acilen tesis edilmesinin, Suriye'deki şiddetin en kısa sürede durdurulması, kan dökülmesinin sona erdirilmesi ve toplum içindeki yüzleşme için bir gereklilik olduğu inancını taşıdıkları" bildirildi.Ancak Suriye Ulusal Konseyi'nden (SUK) bir yetkili, Rusya'dan kendilerine bu doğrultuda bir davet gelmediğini ve böyle bir davet olması halinde olumsuz yanıt vereceklerini ifade etti.SUK İcra Kurulu üyesi Abdülbaset Sida, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Resmen böyle bir teklif almadık. Alırsak da bunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni etkileme girişiminden başka bir şey olmayacağını düşünüyorum. Ama açıkça söylüyorum ki bizim pozisyonumuz değişmedi ve (Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad) ile diyaloğa girmemiz söz konusu değil" diye konuştu.