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Dünya

Esad meydanda halka seslendi ŞAM (A.A)

11 Ocak 2012 15:41

-Esad meydanda halka seslendi ŞAM (A.A) - 11.01.2012 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, başkent Şam'ın en büyük meydanı olan Emevi Meydanı'ndan halka seslendi. Suriye devlet televizyonundan canlı olarak yayınlanan konuşmasında Esad, "terörle mücadele ve reformda kararlıyız" adı altında, yönetime destek gösterisi düzenleyen kalabalığa, "siz meydanlara inince ben de sizinle olmak istedim. Şam'ın kalbi Emevi Meydanı'nda sizlerle olmak istedim. Emevi'nin ve direnişin başkentinde sizinle olmak istedim"  şeklinde hitap etti. Esad, ileriye doğru yürüdüklerini, bir yanda reformları yaptıklarını bir yandan da terörle mücadele ettiklerini kaydederek, Suriye'nin komploya maruz kaldığını, bu tarz komplolara karşı herkesin hazırlıklı olması gerektiğini, ancak komplonun son dönemlerine gelindiğini ve bu komployu yeneceklerini söyledi. Beşşar Esad kısa süren konuşmasının sonunda kalabalığa, "Ben sizinle geleceğe güvenle bakıyorum" dedi. Esad'a ve reform programına destek gösterileri bugün Şam'ın yanısıra Halep, Lazkiye, Haseke, Humus ve Süveyda kentlerinde de düzenleniyor.

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