Esad'la görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'yle mutabakat sayesinde Şam'ın İdlib'de kontrolü arttı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sekiz yıl sonra ilk kez gittiği Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü. Lavrov, "Suriye’deki durumun göreceli sakin olduğu ve bu eğilimin pekiştirilmesi üzerinde çalışılması gerektiği sonucuna vardık" dedi. Lavrov, "Rus-Türk mutabakatları sayesinde Suriye hükümetinin İdlib'de kontrol ettiği toprakların belirgin biçimde arttığını" söyledi.

Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim’le Şam’da ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Libya’da tüm taraflara acil ateşkes çağrısında da bulundu. “Suriye Devlet Başkanı Sayın Beşar Esad’ın davetlisi olarak yaptığımız uzun görüşme sırasında sahadaki durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldık, Suriye’deki durumun göreceli sakin olduğu ve bu eğilimin pekiştirilmesi üzerinde çalışılması gerektiği sonucuna vardık" diyen Lavrov, "Rus-Türk mutabakatları sayesinde Suriye hükümetinin İdlib’de kontrol ettiği toprakların belirgin biçimde arttığını" söyledi.

Rus ajansı Sputnik’in aktardığına göre, "Suriye’de geriye kalan terör yuvalarının imha edildiğini ve tamamıyla yok edileceğini" vurgulayan Lavrov, “Şu anki aşamanın başlıca özelliği, Suriye’nin Rusya’nın da desteğiyle uluslararası terörizme ve Suriye devletini yok etme projesini hayata geçiren güçlere karşı mücadeleye dayanmış olmasıdır. Suriye’de şimdilik geriye kalan terör yuvaları imha ediliyor ve tamamen yok edilecek” dedi.