Esad: Kimyasal silahları yok etmek bir yıl alır

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ülkesinin kimyasal silah stokunu yok etme taahhüdüne bağlı olduğunu söylerken, bu işlemin en az bir yıl sürebileceği uyarısında bulundu.

Amerikan Fox televizyonuna konuşan Esad, 21 Ağustos'ta başkent Şam'ın dışında düzenlenen kimyasal silah saldırısından hükümet güçlerinin sorumlu olmadığını da tekrarladı.

ABD ve Rusya arasında geçen hafta Suriye'nin kimyasal silahlarından arındırılmasını öngören bir uzlaşmaya varılmıştı.

Batı anlaşmanın askeri müdahale tehdidi de içeren bir BM Güvenlik Konseyi kararıyla desteklenmesini istiyor. Ancak Rusya kararda askeri seçeneğin bulunmasına karşı.

Esad ise, kimyasal silah stoklarını yok etmenin 'teknik açıdan çok karmaşık bir operasyon' olduğunu söyledi.

'Ayrıca çok para gerekiyor. Bazıları bir milyar dolar dolayında olduğunu tahmin ediyor. Çabuk yapılması gerekir diyen uzmanlara sormalısınız. Bunun belli bir takvimi var. Bir yıl, belki biraz daha fazla bir süre gerekebilir' dedi.

Esad'ın açıklamaları, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov'un, Şam'ın kimyasal silahlarını 2014 ortalarına dek yok etme taahhüdüne bağlı olduğunu söylemesini izliyor.

Riyabkov, Suriye'de yaptığı görüşmelerin ardından Esad'ın silahsızlanma planı konusunda 'çok ciddi' olduğunu belirtti.

Riyabkov, Suriyeli yetkililerin geçen ayki saldırıdan muhaliflerin sorumlu olduğuna dair 'maddi kanıtlar' verdiğini söyledi.

Riyabktov ayrıca, BM'yi saldırıyla ilgili raporunda 'tek taraflı' davranmakla suçladı. BM ise, bu iddiayı reddetti.

BM'ye göre 2011 başından bu yana devam eden Suriye'deki savaşta 100 binden fazla kişi öldü.

BBCTürkçe