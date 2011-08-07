-ESAD KENDİNİ SAVUNDU ŞAM (A.A) - 07.08.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, halkı terörize etmekle suçladığı kanun dışı kişilere karşı hareket etmenin devletin zorunluluğu olduğunu söyledi. Resmi Sana ajansının haberine göre Beşşar Esad, "Yol kesen, kentleri kapatan ve halkı terörize eden kanun dışı kişilere karşı harekete geçmek, vatandaşlarının güvenliğini savunmak ve yaşamını korumakla yükümlü olan devletin bir zorunluluğudur" dedi. Suriye Devlet Başkanı Esad, Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur'la görüşmesinde yaptığı açıklamada, ayrıca ülkesinin reformların hayata geçirilmesi yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. Suriye'de 15 Mart'tan beri devam eden muhalif harekete karşı sert yöntemler izleyen ve kanlı askeri operasyonlar düzenleyen Esad rejimine yönelik uluslararası baskı son günlerde giderek artıyor.