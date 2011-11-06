-Esad: Kazanmaktan başka şansımız yok ŞAM (A.A) - 06.11.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, "bağımsızlığımızı ve ulusal hür kararımızı hedef alan her çatışmada kazanmaktan başka şansımız yok" dedi. Suriye resmi haber ajansında yer alan habere göre, bugün Rakka ilinde bulunan ve bayram namazını buradaki Nur camisinde kılan Beşşar Esad, Rakka kenti valilik binası önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Suriye'nin bağımsızlığı ve ulusal kararlarını hedef alan her çatışmada kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını belirten Esad, Suriye halkının, fitne, terör ve dış müdahaleye karşı durmada meşru ilkelere dayandığını söyledi. Öte yandan, ülkedeki muhalif yapılanmalar arasında yer alan Suriye Devrimi Genel Konseyi, bugün güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi ve operasyonları sırasında ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu. Konsey, ölenlerin, 11'inin Humus, 3'ünün İdlib ve 2'sinin Hama kentinden olduğunu kaydetti.