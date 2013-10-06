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Dünya

Esad: Hata yapmış olabilirim

Beşşar Esad, 2014'te dolacak görev süresinin ardından halkın desteğini görmezse aday olmayabileceğini vurguladı

06 Ekim 2013 10:27

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkesini iç savaşa sürükleyen süreçte bazı hatalar yapmış olabileceğini kabul etti. Esad, ordusunun kimyasal silah kullandığı iddialarını ise yalanladı.

Alman Der Spiegel dergisine bir röportaj veren Esad, ülkesinin kaosa süreklendiği sürece yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bazı hatalar yapmış olabileceğini belirten Suriye lideri, "Devlet başkanları da hata yapar" dedi.

 

Adaylık açıklaması

 

Silahlı gruplarla masaya oturmayacağını ifade eden Beşşar Esad, 2014'te dolacak görev süresinin ardından halkın desteğini görmezse aday olmayabileceğini vurguladı.

 

'Kimyasal silah kullanmadık'

 

Esad ayrıca ülkesinde süren iç savaşta ordusunun kimyasal silah kullanmadığını yineledi: "Kimyasal silah kullanmadık. beni, kendi halkını öldüren bir adam olarak göstermek yanlış."

Açıklamasında Batılı ülkeleri eleştiren Esad, "Batı El-Kaide'ye benden daha çok güveniyor" dedi, ABD Başkanı Obama'yı ise yalancılıkla suçladı.

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