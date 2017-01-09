Esad: Halep'in bombalanması meşruydu

Suriye lideri Beşar Esad, geçen ay hükümet güçlerinin ele geçirdiği Halep'in bombalanmasının "meşru olduğunu" söyledi ve "Bazen ödenmesi gereken bedel budur ama nihayetinde halk teröristlerden kurtarıldı" dedi.

Birleşmiş Milletler, Suriye hükümeti ve müttefiklerinin çatışmaların son aşamalarında sivillerin yaşadığı bölgeleri bombalamasının "muhtemelen savaş suçu olduğunu" söylemişti.

Rus uçakları da geçen yıldan bu yana Suriye hükümetinin hava bombardımanlarına katılıyor.

Kremlin yönetimi, Türkiye'yle birlikte, tarafların birbirlerini ihlalle suçlamasına rağmen büyük oranda uygulanan bir ateşkes anlaşmasına varılmasına yardımcı olmuştu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin tahminlerine göre, Halep'te beş yıl süren çatışmalarda 21 bin 500 sivil hayatını kaybetti.

Fransız haber sitesi France Info'ya konuşan Esad'ın sözleri Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından haberleştirildi.

Esad, Doğu Halep'te sivillerin ölmesinin ve yıkımın "tüm Suriyeliler için acı verici" olduğunu söyledi ve "Tüm savaşlar kötüdür" dedi.

Ancak "Sivilleri muhaliflerin yönetimine, baskılarına, cinayetlerine, kafa kesmelerine terk etmek daha mı iyi?" diye de ekledi.

Esad, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak müzakerelerde masaya getirilecek 'her şeyi müzakere etmeye hazır olduklarını' söyledi.

Esad, Astana görüşmelerinin tarihinin ve masada muhalefeti kimin temsil edeceğinin de belli olmadığını belirtti.

Esad, muhalifleri Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda devreye giren ateşkesi ihlâl etmekle suçlarken, Suriye ordusunun başkent Şam'ın ana su kaynağı olan bölgeyi muhaliflerden geri alması gerektiğini söyledi.

Astana görüşmelerinde devlet başkanlığı konumunun müzakereye açık olup olmadığı yönündeki soruya ise "Evet ama benim konumum Anayasa'ya bağlı. Eğer bu noktayı tartışmak istiyorlarsa, Anayasa'yı da tartışmak zorundalar" yanıtını vererek olası bir başkan değişikliğinin Anayasa değişikliğiyle bağlantılı olduğuna işaret etti.

Esad'a ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan seçilmesinin Suriye'deki iç savaşa muhtemel etkileri de soruldu.

Suriye lideri, bölgedeki gelişmelerin 'asıl olarak' ABD ile Rusya arasındaki ilişkilere bağlı olduğunu anlatarak, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili olumlu mesajlarına işaret etti. Esad, "ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesi Suriye krizini olumlu etkileyecek" öngörüsünde bulundu.

Suriye Anayasası, 2012'de referandumla değiştirilmiş, yeni metinde çok partili sistemin önü açılmıştı.

Ancak o dönemde de muhalifler bu referandumu boykot etmişti.

Asad, 2014'te yılar sonra ilk kez birden fazla adayın yarıştığı seçimde yüzde 88.7 oyla yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Seçimi, yurtdışındaki siyasi muhaliflerle ülkedeki silahlı muhalefet boykot etmişti.