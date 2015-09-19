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Esad güçlerinden IŞİD’in elindeki Palmira’ya hava operasyonu

Bombardımanın şimdiye kadar ki en büyük bombardımanlardan olduğu belirtiliyor

19 Eylül 2015 16:56

Suriye hükümeti, IŞİD'in elindeki Palmira bölgesine hava operasyonları düzenledi. Operasyonun şimdiye kadar yapılan en ağır bombardımanlardan biri olduğu belirtiliyor.
Merkezi İgiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, düzenlenen 25 hava operasyonunda 12’si militan en az 26 kişinin öldüğünü belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, IŞİD, Mayıs ayında UNESCO dünya mirası listesinde de bulunan Palmira’yı ele geçirmişti. Örgüt, antik kentteki 2.000 yıllık tarihi Baalşamin tapınağını havaya uçurmuş, Palmira antik kentinin bakımından sorumlu arkeolog Halid Esad’ı da öldürmüştü.
UNESCO, IŞİD’in Palmyra’daki yıkımlarını “savaş suçu” olarak tanımlamıştı.

Gözlemevi, Şam yönetiminin İdlib kentine yaptığı hava operasyonlarında ise 17 kişinin öldürüldüğünü kaydetti.

Reuters’a konuşan Suriyeli askeri yetkililer, Rusya tarafından tedarik edilen yeni ve etkili silahlar kullandıklarını söylediler.

Gözlemevi’nin sözcüsü Rami Abdülrahim de “Son iki günde Suriye rejimi IŞİD’in kontrolündeki hava operasyonlarını artırdı” değerlendirmesinde bulundu.  

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