Esad: Gitmem veya kalmam sadece Suriye halkının iradesine bağlı

Başkent Paris'te meydana gelen eş zamanlı saldıralar sonrasında açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande'ın IŞİD'le mücadeleye yönelik sözlerini değerlendiren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa'nın bölgeye yönelik politikasını değiştirmesi durumunda bilgi paylaşacaklarını açıkladı.

Fransa'nın Suudi Arabistan ve Katar gibi, Suriye'deki terörü desteklediği iddiaları sıklıkla dile getirilen ülkelerle olan işbirliğini eleştiren Esad, "Eğer Fransa hükümeti, terörizme karşı mücadeleye ciddi yaklaşmıyorsa zamanımızı harcamayacağız, terörü destekleyen ülke, hükümet veya bir örgütle işbirliği yapmayacağız" dedi.

"Gitmem veya kalmam sadece Suriye halkının iradesine ve parlamentonun kararına bağlı"

Viyana'daki Suriye toplantısı sonrasında alınan "geçiş süreci" kararını da değerlendiren Beşar Esad, "Benim görevden ayrılma olasılığı uluslararası konferanslarda ele alınmamalı. Gitmem veya kalmam kesinlikle sadece Suriye halkının iradesine ve parlamentonun kararlarına bağlı" diye konuştu.

Viyana toplantısının ardından gerçekleşen G20 zirvesinde, Suriye'nin geleceğine yönelik kararlar alınmış ve Suriye'ye Türkiye ya da ABD liderliğindeki koalisyon ülkeleri kara gücü göndermeyeceği; geçiş sürecinin ardından Esad'ın bir kez daha aday olmayacağı açıklanmıştı. Dişişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, zirve sonrasında yaptığı açıklamada, "Esad 6 aylık geçiş döneminde üzerinde mutabık kalınan bir tarihte ayrılacak ve bir daha aday olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

"Terörü destekleyen ülke, hükümet veya bir örgütle işbirliği yapmayacağız"

Reuters'ın haberine göre, Fransız Valeurs Actuelles dergisine konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Eğer Fransa hükümeti, terörizme karşı mücadeleye ciddi yaklaşmıyorsa zamanımızı harcamayacağız, terörü destekleyen ülke, hükümet veya bir örgütle işbirliği yapmayacağız" dedi.

Suriye lideri, "Önce politikanızı, tek bir kritere dayanacak ve terörü desteklemeyen, ona karşı mücadele eden ülkeleri birleştiren ittifakın parçası olacak şekilde değiştireceksiniz" dedi.

Bir kısmı, Valeurs Actuelles dergisinin internet sitesinde yayınlanan röportajda Esad, Fransa'nın Katar ve Suudi Arabistan ile birlikte hareket ettiği sürece terörizme karşı mücadele edemeyeceğini kaydetti.

"Putin, Hristiyan uygarlığının

güvenilebilecek tek savunucusu"

Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in terör ve İslami aşırılığa karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını belirterek, "Dünyadaki duruma baktığımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hristiyan uygarlığının güvenilebilecek tek savunucusu olduğuna kanaat getiriyorum" diye konuştu.

Suriye Devlet Başkanı, "Benim görevden ayrılma olasılığı uluslararası konferanslarda ele alınmamalı. Gitmem veya kalmam kesinlikle sadece Suriye halkının iradesine ve parlamentonun kararlarına bağlı. Suriye'yi yok etmek isteyenler, bölgedeki son layık ülkeyi yok etmek istiyor. Laiklik, Suriye devletinin ayrılmaz parçasıdır. Ve bu tüm Ortadoğu için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.