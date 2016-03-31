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Dünya

Esad: Suriye'de artık Türk ordusu denemeyecek olan Erdoğan'ın ordusu savaşıyor

"Türk ordusu, Türk değil Erdoğan'ın ordusudur"

31 Mart 2016 23:28

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin içişlerine karışmadığı takdirde Türkiye ile ilişkilerinin iyi olacağını' belirtti.

Rus Ria haber ajansı, Esad'la yapılan röportajın ikinci bölümünü yayımladı.

Esad, "Türk ordusu, Türk değil Erdoğan'ın ordusudur, şu anda Suriye'de savaşıyor" dedi ve ekledi:

"Türk halkı Suriye'ye karşı değil, Suriye'ye karşı düşman değil. Erdoğan (Suriye'nin içişlerine) karışmazsa ilişkilerimiz iyi olacaktır."

Beşar Esad, Suriye halkının istemesi durumunda ülkede erken seçimlere gidebileceğini söyledi.

Esad, ülke çapında doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçimi yapmanın Cumhurbaşkanı'nı parlamento üzerinden seçmekten daha iyi olduğunu ekledi.

Suriye lideri, "Rusya, Şam ve İran'la birlikte teröre karşı savaşmaya hazır militanları, kendilerine çekerek uzlaşmayı hızlandırmanın önemli olduğunu da" belirtti.

"Suriye'de daha fazla kan dökülmesini önlemek için silahlarını bırakmak isteyen militanları kabul etmeye hazır olduğunu" aktaran Esad, "Birlemiş Milletler barış gücünün Suriye'ye getirmeninse akıl dışı ve imkansız olacağını" söyledi.

Esad, "Bu gerçekçi değil çünkü bu tür güçler kural gereği uluslararası anlaşmalar temelinde hareket eder. Bu tür anlaşmalar bazı ülkelerden onay almalıdır. Hangi ülkeler? Bu vakada başka ülkeler yoktur. Sadece Suriye yönetimi, bir oluşum vardır."

Rusya'nın Suriye ordusuna hava operasyonlarına destek vermesi yaklaşık beş yıldır süren iç savaşta ordunun kazanımlarını artırmıştı.

Suriye'de Rusya ve ABD'nin aracılığıyla 27 Şubat'ta ateşkes ilan edilmişti.

Cenevre'deki görüşmelere 24 Mart'ta, Nisan'da yeniden başlamak üzere ara verilmişti.

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