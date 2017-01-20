Esad: Erdoğan duygusal olarak IŞİD'e bağlı; Türkiye ve ABD'nin gerçek bir mücadele vermesini beklemiyoruz!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD ve Türkiye'nin IŞİD'e karşı gerçek bir mücadele verebileceğini öngörmediğini söyledi. "Bölgedeki teröristlerle mücadele için gerçek ve objektif bir koalisyon kurulması konusunda samimi olmasını temenni ediyoruz" diyen Esad, "Erdoğan ihvancı, duygusal ve içgüdüsel olarak IŞİD’e ve el Kaideye bağlı. Aynı ideolojiyi benimsiyorlar. Bu nedenle onlardan kopamaz. IŞİD ve Nusra teröristlerine karşı olduğunu göstermek için birtakım manevralar yapıyor fakat her gün desteği ile ayakta duran bu örgütlere yardım ediyor” iddiasını ileri sürdü.

Japonya’nın TBS televizyonuna konuşan Beşar Esad, Astana görüşmelerinde siyasi diyaloga yer verilip verilmeyeceğinin belirsiz olduğuna işaret ederek görüşmelere kimin katılacağının henüz netleşmediğini ifade etti.

Esad konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şu ana kadar ateşkese varılması ve bu grupların Suriye’deki uzlaşmaya katılmalarını sağlamak için görüşmelerin hükümet ile terör grupları arasında müzakere şeklinde olacağını öngörüyoruz. Bu da silahlarını bırakmaları ve aftan yararlanmaları anlamına geliyor. Bu aşamada öngörebildiğimiz tek şey bu"

"Yeni ABD yönetimi terörle mücadele konusunda samimi olmalı"



ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın izleyeceği politikalar konusunda tahminde bulunmanın zor olduğunu kaydeden Esad, “Sadece seçim kampanyası sırasındaki söylemlerine dayanarak hüküm verebiliriz. Bu söylemlerde öne çıkan ve iyi diyebileceğimiz tek şey önceliğimiz olan terörle mücadeledir. Trump, IŞİD’le mücadelenin öncelikli olduğunu söyledi. IŞİD, terörün bir yüzünü ve örgütlerinden birini temsil ediyor. IŞİD’ten bahsederken Nusra’dan ve Kaide’ye bağlı ve şu an Suriye’de bulunan örgütlerden de söz etmek gerekiyor. Fakat anladığım kadarıyla IŞİD derken terörü kastediyor. Belirlediği bu önceliğinde önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Esad, yeni ABD yönetiminden teröre ilişkin bu söylemi yerine getirme konusunda samimi olmasını umut ettiklerini söyleyerek “Sadece Suriye yardım etmesini beklemiyoruz. Çünkü bugün terör sadece Suriye’nin sorunu olmaktan çıkmış Ortadoğu ve uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Bölgedeki teröristlerle mücadele için gerçek ve objektif bir koalisyon kurulması konusunda samimi olmasını temenni ediyoruz. Tabi bu birinci derecede Suriye’yi kapsayacaktır” dedi.

"Gerçek bir mücadele vermesini beklemiyoruz"

Türkiye’nin Suriye’de IŞİD’i desteklediğini ileri süren Esad, “IŞİD Suriye’deki petrolü ihraç ediyor, para bulmak ve savaşçı devşirmek amacıyla kullanıyordu. Türkiye ise, bizzat Erdoğan’ın IŞİD’le yaptığı işbirliği ile petrol kaçaklığına doğrudan karıştı ve katkıda bulundu. Bu nedenle Türkiye’nin ve ABD’nin IŞİD’de karşı gerçek bir mücadele verebileceğini öngörmüyoruz" ifadesini kullandı.

"Erdoğan duygusal olarak IŞİD'e bağlı"



Esad şunları söyledi:

“Erdoğan ihvancı, duygusal ve içgüdüsel olarak IŞİD’e ve el Kaideye bağlı. Aynı ideolojiyi benimsiyorlar. Bu nedenle onlardan kopamaz. IŞİD ve Nusra teröristlerine karşı olduğunu göstermek için birtakım manevralar yapıyor fakat her gün desteği ile ayakta duran bu örgütlere yardım ediyor”