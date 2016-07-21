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15 Temmuz Darbe Girişimi

Esad: Erdoğan aşırıcı gündemini Türkiye’de uygulamak için darbeyi kullandı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Üniversitelerin, hakim ve savcıların darbe ile ne ilgisi var?" diye sordu

21 Temmuz 2016 23:23

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki darbe girişimini 'aşırıcı gündemini' uygulamak için bahane olarak kullandığını söyledi.

Küba devlet ajansı Prensa Latina’ya konuşan Suriye Devlet Başkanı Esad, Türkiye’deki darbe girişimi ve bu girişimin Suriye’ye etkilerine ilişkin sorulara yanıt verdi.

 

"Darbe girişimi Türkiye'deki istikrarsızlığın yansıması"

 

tr.sputniknews.com'un haberine göre; 15 Temmuz’daki darbe girişimini ‘Türkiye’deki istikrarsızlık ve kargaşanın yansıması’ olarak niteleyen Esad, “Kimin Türkiye’yi yöneteceği, kimin cumhurbaşkanı olacağı, kimin Türkiye’nin lideri olacağından bağımsız olarak, bu bir iç meseledir. Bu, bir Türkiye sorunudur ve karar vermesi gereken Türk halkıdır” dedi.

Sözlerini, “Ama askeri darbeden daha önemli olan şey, yöntemler ve Erdoğan ile yakın çevresinin son birkaç günde attığı adımlar” diyerek sürdüren Esad, hukuk, emniyet, akademi ve eğitimdeki görevden almalara dikkat çekti.

“Üniversitelerin, hakim ve savcıların ya da sivil toplumun askeri darbe ile ne ilgisi var?” diye soran Esad, “Erdoğan aşırıcı gündemini, Müslüman Kardeşler gündemini Türkiye’de uygulamak için bu askeri darbeyi kullandı. Bu Türkiye ve komşuları için tehlikeli” ifadelerini kullandı.

 

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