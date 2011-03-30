Esad, bugün reformları açıklayacak!

T24 - İki haftadır süren protestolar yüzünden 11 yıllık iktidarının en zor dönemini geçiren Suriye lideri Beşar Esad, binlerce taraftarını dün meydanlara döktü. Şam’ın meşhur “Yedi Pınar” Meydanı Esad yanlısı sloganlarla inledi.Tunus ve Mısır’da iktidarı deviren, Libya’da uluslarası askeri operasyonun başlamasına neden olan isyan dalgası yüzünden 18 Mart’tan beri diken üstünde olan Cumhurbaşkanı Beşar Esad dün gövde gösterisi yaptı.

Genci yaşlısı, kadını erkeği yüzbinlerce Suriyeli, 45 yaşındaki liderlerine destek vermek için başkentteki Sabeh Bahrat (Yedi Pınar) meydanını doldurdu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Öğrenciler okullarını bırakıp eyleme katıldılar. Halep ve Hama’da da benzer görüntüler yaşandı. İktidardaki Baas Partisi’nin sendikalara “eyleme katılım sağlayın” emriyle iki saat izin alan banka çalışanları ve diğer işçiler kalabalığı daha da artırdı. 1963 yılından bu yana olağanüstü halle yönetilen Suriye’de izinsiz toplantı ya da protesto gösterisi düzenlenmesi yasak.





Darbukalı danslı protesto



Ellerinde, mavi gözlü liderleri Esad’ın posterleriyle Suriye bayraklarını taşıyan göstericiler “Halk Esad’ı istiyor”, “Allah, Suriye ve Beşar”, “Mezhepçiliğe Hayır” sloganları attı. Bazı kadınlar üzerlerine “Esad’a aşığız” diye yazdı, bazıları darbuka çalıp dans etti. Esad’a destek için Suudi Arabistan’dan ülkesine gelen Jinane Adra isimli kadın, “Mezhep ayrımı daha önce hiç sorun olmamıştı. Suriye halkı birdir. Aramızda mezhep ayrımına yer yok” dedi. Mohammed Ali isimli gösterici “Bu kirli tuzak kısa ömürlü. Esad’ın arkasındayız” dedi. ABD’nin eski Beyrut Büyükelçisi’ne gönderme yapan “Oyun bitti: Jeffrey Feltman ve dostlarına” yazan pankartın altında toplanan bir grup genç, “Onlara bugün Suriye’nin birliğini bozma planlarının başarısızlığa uğrayacağını göstermek için geldik” dedi.





Kritik açıklama bugün



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, günlerdir demokratik reform talebiyle devam eden protestoları yatıştırmak için bir dizi karar aldı. Bu çerçevede Esad, Naci El Katari liderliğindeki hükümetin istifasını kabul etti. Birkaç gün içinde kurulması beklenen yeni hükümetin protesto gösterilerinin artması üzerine vaaddedilen reformları uygulamaya koyması bekleniyor. Bugün, gösteriler başladığından bu yana ilk kez mecliste bir konuşma yapması beklenen Beşar Esad’ın 1963’ten beri yürürlükte olan olağanüstü hali kaldırabileceği söyleniyor. Yüzde 70’inin Sünni olduğu, iktidarın ise 48 yıldır Alevilerin kontrolünde olduğu 22.5 milyon nüfuslu ülkede göstericiler Esad yönetimin istifası için başta Deraa, Lazkiye kentinde sokaklara dökülmüştü. İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre gösterilerin başladığı 18 Mart’tan beri 60 kişi öldü. Gözlemcilere göre olağanüstü halin kaldırılmasının giderek büyüyen protesto dalgasını durdurmaya yetmeyecek.





Çöl Gülü, Esad’ı kurtarır mı



Amerikan basınının “Çöl Gülü” lakabı taktığı ve Ortadoğu’da laikliğin sembolü olarak gösterdiği Esma Esad’ın eşi Beşar Esad’ı kurtarıp kurtaramayacağı konuşuluyor. İngiltere’de doğup büyüdüğü için İngiliz pasaportu olan 35 yaşındaki Esma Esad, bu ay Amerikan Vogue dergisinde sivil toplumu güçlendirmekle övülmüştü. Hayır etkinliklerinde Angelina Jolie ve Brad Pitt’i baş sıraya yazan Esma Esad, göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasına karşı çıkıyor.







