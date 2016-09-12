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Dünya

Esad bayram namazını sembol kentte kıldı

Suriye lideri Esad, müftü ile birlikte kurban bayramı namazını Deraya'daki bir camide kıldı

12 Eylül 2016 19:01

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad kurban bayramı namazını bir süre önce başkent Şam'ın kontrolüne geçen Deraya'da bir camide kıldı. Ayaklanmanın sembol kentlerinden olan Deraya kısa süre önce Esad rejiminin kontrolüne geçmişti.

NTV'nin haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad kurban bayram nedeniyle başkent Şam yakınlarındaki Deraya'ya gitti. Suriye lideri Esad, müftü ile birlikte kurban bayramı namazını Deraya'daki bir camide kıldı.

Deraya geçen ay taraflar arasında varılan anlaşmayla muhaliflerin kenti terketmesinden sonra Şam'ın kontrolüne geçmişti.

Deraya, Esad'a yönelik ayaklanmanın en önemli simge kentlerinden biriydi.

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