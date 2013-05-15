Esad askerinin kalbini yiyen El Hamad konuştu

Dün ortaya çıkan 27 saniyelik kliple tüm dünyadan büyük tepki toplayan Suriyeli muhalif Halid el Hamad, ayaklarının dibindeki ölmüş Esad askerinin ciğerini ve kalbini söküp ısırırken görüldüğü videonun gerçek olduğunu teyit etti.

TIME dergisine Skype üzerinden verdiği röportajda El Hamad, askerin ciğerini ve kalbini keserek çıkarmasının nedenini anlattı.

Abu Sakkar ismiyle tanınan El Hamad, askerin cep telefonunda buldukları videoda bir kadın ve iki kızının çırılçıplak bir haldeyken aşağılandığına dair görüntüler bulunduğunu ve cep telefonunda bu görüntüleri bulduktan sonra öç almaktan rahatsız olmadığını söylüyor.

'Elimde bir tane daha video var'

El Hamad, “Umuyorum bütün hepsini katledeceğiz. Elimde bir video daha var, onu da göndereceğim. Bu videoda başka bir rejim yanlısı şebihayı testereyle kesiyorum. Ağaçları keserken kullandığımız türden bir testere ile onu küçüklü büyüklü parçalara ayırıyorum” diye anlatıyor.

Ülkede çatışmalar başladığından beri iki tarafın da videolarla birbirlerini yıldırmaya çalıştığını anlatan el Hamad, kendi videolarının özel bir etki yarattığını düşündüğünü söylüyor ve “onlar da videolar çekiyor ancak benim videolarımdan sonra bir daha Abu Sakkar’ın bulunduğu yere adım atmayacaklarını umuyorum” diye ekliyor.

El Hamad röportajında 2012 yılı Şubat ayında Humus’ta yaşanan büyük çatışmaya atıfta bulunarak “Baba Amr’da bizim çocuklarımızı katleden ve kadınlarımıza tecavüz eden onlardı” diyor. Baniyas’ta meydana gelen son olayları da hatırlatan el Hamad “Onlar bizim çocuklarımızı ve kadınlarımızı katletti. Bunu biz başlatmadık, onlar başlattı. Sloganımız: Göze göz, dişe diş” sözleriyle kendisini savunuyor.