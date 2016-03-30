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Dünya

Esad: Askeri kazanımlar siyasi anlaşmayı hızlandıracak

Suudi Arabistan, Türkiye, Fransa ve İngiltere gibi devletler, kendi şartlarını zorla kabul ettirmek için savaş alanında bizim yenilmemiz üzerine bahis oynuyorlar

30 Mart 2016 15:59

Rus haber ajansı Ria'ya konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye ordusunun askeri kazanımlarının ülkedeki çatışmaların sonlanması amacını taşıyann bir siyasi anlaşmaya varılmasını hızlandıracağını söyledi.

Suriye ordusu 27 Mart'ta tarihi Palmira kentini IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) elinden geri almıştı.

Esad, "Ordunun bu tür başarılarının ülkedeki çatışmaları bitirecek bir siyasi anlaşmaya ivme kazandıracağını çünkü bu başarılarla, bir anlaşmaya varılmasını engellemek suçladığı uluslararası muhaliflerin pozisyonunu zayıflattıklarını belirtti.

Suriye lideri, ülkedeki iç savaşı sonlandırmaya yönelik olarak BM öncülüğünde gerçekleştirilen görülmelere yaklaşımlarının 'esnek' olmaya devam edeceğini söyleyerek şunları ekledi: "Bununla birlikte aynı zamanda, bu zaferlerin bir anlaşmaya engel olan güçler ve uluslar üzerinde de etkisi olacaktır; çünkü başta Suudi Arabistan, Türkiye, Fransa ve İngiltere olmak üzere bu devletler, görüşmeler sırasında kendi şartlarını zorla kabul ettirmek için savaş alanında bizim yenilmemiz üzerine bahis oynamaktadırlar."

Rusya'nın Suriye ordusuna hava operasyonlarına destek vermesi yaklaşık beş yıldır süren iç savaşta ordunun kazanımlarını artırmıştı.

Suriye'de Rusya ve ABD'nin aracılığıyla 27 Şubat'ta ateşkes ilan edilmişti.

Cenevre'deki görüşmelere 24 Mart'ta, Nisan'da yeniden başlamak üzere ara verilmişti.

 

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