Esad Ankara’yı iki ateş arasına attı!

T24- Türkiye sınırında vahşet devam ederken Suriye lideri Beşar Esad’ın taraftarları ve İran Ankara’yı suçladı. İngiltere ise çözümün anahtarının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylüyor.











Suriye’de Beşar Esad rejiminin şiddetinden kaçan halk Türkiye’ye sığınmaya devam ederken, tüm dünya vahşetin sonlanması için gözlerini Türkiye’ye çevirdi. Hatay’da Türkiye sınırını geçenlerin sayısının 6 bin 821’e yükseldiği sırada Batı, Türkiye’nin Suriyeliler’e sadece kucak açmasının yetersiz olduğunu, İran ise Türkiye’nin “ikili oynadığını” dile getirdi.

İngiliz gazetesi Times’ın dünkü başyazısında, Türkiye sınırına 20 kilometre mesafedeki Cisrüş-Şugur kasabasındaki kuşatma ve şiddetten sorumlu tutulan Beşar Esad’ın kardeşi Mahir “cani” ve “kasap” diye nitelendirildi.

Şam’a ders verme zamanı

Gazete şu ifadeleri kullandı: “Eğer Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden daha güçlenmiş bir otorite ve yönetim ile çıkarsa, bu gelişen NATO ülkesi müthiş ekonomik ve askeri kaslarını Suriye’yi korkutmak için kullanmalıdır. Erdoğan şimdiye kadar başta Suriye olmak üzere tüm komşularıyla sıfır politikası siyasetini benimsedi. Ama artık olmaz. Şimdi Şam’a içeride kendi halkından intikam alan bir siyasetin, bunun karşılığını alacağını gösterme zamanı.”

Birleşmiş Milletler’in Suriye’yi kınaması için harekete geçmeye hazırlanan İngiltere’nin Dışişleri Bakanı William Hague da uluslararası arenada “Türkiye’nin Suriye üzerindeki etkisini kullanmaya ihtiyaç” olduğunu dile getirdi.

Türkler ABD’yi dinliyor

Diğer yandan İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’a açıklama yapan Ortadoğu uzmanı Hadi Muhammedi Ankara’yı Suriye konusunda ikili oynamakla itham etti. Muhammedi, Ankara’nın bir yandan Ortadoğu’da daha fazla etkiye sahip olmak için Esad yönetimini destekliyormuş gibi davrandığını diğer yandan ise Suriye’de ayaklanmayı teşvik eden ‘silahlı çeteleri’ desteklediğini iddia etti.

ABD’nin Suriye’deki ayaklanmaları yönlendirebilmek için Türkiye’nin Suriye sınırına yakın noktalarına harekat üsleri kurduğunu öne süren Muhammedi, Washington’ın Türkiye’ye ‘Şam karşıtı politikalarının yürütülmesi için’ talimat verdiğini iddia etti.

İran devlet kanalı Press TV ise “güvenilir kaynaklarına” dayandırdığı haberinde, Suriye’deki son gelişmelerin arkasında Erdoğan’ın olduğunu ve Cisrüş-Şugur’daki isyancılara, Hatay üzerinden silah temin edildiğini öne sürdü. Önceki gece ise Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği önünde toplanan 2 bin Esad taraftarı Türk hükümetinin Suriye tutumunu protesto etmişti.

Hayalat kent ceset kokuyor

Suriye’de ulaşımın kapatıldığı Cisrüş-Şugur kasabasından Türkiye’ye kaçanlar, Devlet Başkanı Beşar Esad güçlerinin kasabaya helikopterlerle ateş açtığını söylediler. ABD’nin haftalık haber dergisi Time’a Hatay’da tedavi gördüğü hastanede Ebu Taha takma adı ile konuşan Suriyeli, güvenlik güçleri tarafından öldürülen bir erkeğin cenaze töreni sırasında, güvenlik güçlerinin kalabalığın üzerine helikopterler ve makineli tüfeklerle ateş açtığını anlattı. Gözünün önünde birinin kafatasının ikiye ayrıldığını söyledi. Halkın tamamen boşalttığı kentin sokaklarında ölüler olduğu söyleniyor. Deraa’da 15 Mart’ta hükümet karşıtı graffitiler çizen 15 öğrencinin tutuklanmasının ardından düzenlenen ülkedeki ilk gösterilerde protestoculara şiddet uygulanmıştı. Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kuzeni ve Deraa valisine olayla ilgili açılan soruşturma sonucunda yurtdışına çıkma yasağı getirildi.