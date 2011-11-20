-Esad: "Sert önlemler almayı sürdüreceğiz" BEYRUT (A.A) - 20.11.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, "Suriye rejimine karşı çıkan muhalif militanları ezmek için sert önlemler almayı sürdüreceklerini" söyledi. Esad, İngiliz Sunday Times gazetesinin bugünkü sayısında yayımlanan demecinde, ülkesinin boyun eğmeyeceğini ve tüm baskılara direneceğini belirtti. "Rejim karşıtı militanların her gün Suriyelileri katlettiklerini" öne süren Esad, Suriye'de dökülen kan için "acı ve üzüntü" hissettiğini, ancak sorunun, "şiddet olaylarının büyük bir kısmının sorumluluğunu taşıyan militanların" yok edilmesiyle çözüleceğini söyledi. Esad, Suriye'de 8 aydan beri süren rejim karşıtı gösterilerde 800 polis ve güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini bildirdi. BM'den yapılan açıklamalarda Mart ortalarında başlayan rejim karşıtı gösterilerde şimdiye kadar yaklaşık 3500 kişinin öldüğü belirtiliyor.