-ES ES'E GURBETÇİ FUTBOLCU ESKİŞEHİR (A.A) - 19.06.2011 - Eskişehirspor, Almanya'nın 1860 Münih takımından Tarık Çamdal'ı (20), üç yıllığına renklerine bağlayarak, resmi imzayı attırdı. Kırmızı-siyahlı takımın tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde, Almanya'nın 1860 Münih takımında forma giyen Tarık Çamdal, kendisini 3 yıllığına Eskişehirsporlu yapan resmi imzayı attı. Almanya'dan gurbetçi futbolcuları transfer etmeye devam eden Es-Es, Deniz Vural ve Mehmet Boztepe'nin ardından üçüncü gurbetçi futbolcu Tarık Çamdal'ı da renklerine bağladı. Bu yıl gurbetçi futbolculara yönelen Eskişehirspor, bir başka gurbetçi futbolcu olan Halil Altıntop transferinde de ısrarlarını sürdürüyor.