Es Es, Manisaspor'u Adem'le geçti: 1-0

T24 -

Maçtan dakikalar

ESKİŞEHİRSPOR:1 MANİSASPOR:0

Soğuk hava ve kar yağışı altında oynana maçta ilk yarıda çok fazla pozisyon olmadı. Genel anlamda orta saha mücadelesi halinde geçen maçta, ikinci yarı daha hareketli bir futbol oynandı.Ender gelişen akınlar ve gol pozisyonlarından 69. dakikadaki pozisyonda, gelişen Eskişehirspor akınında direkten dönen topu iyi değerlendiren Eskişehirsporlu Adem takımını 1-0 öne geçirdi. Başka golün olmadığı maçta Eskişehirspor, Manisaspor'u 1-0 mağlup etti.4. dakikada Eskişehirspor atağında Volkan'ın sol kanattan kullandığı kornerde, top ceza sahası dışındaki Bülent Kocabey'de kaldı. Bülent'in ceza sahası içine yaptığı ortada, Nadareviç topa vuramayınca meşin yuvarlak kaleci İlker'de kaldı.12. dakikada, Mehmet Güven'in topuna hareketlenen İsaac, ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluştu. İsaac'ın şutunda top kalenin solundan auta çıktı.22. dakikada Erkan'ın pasında sağ kanatan hareketlenen Koray, topu yaklaşık 30 metre sürdü. Koray'ın ceza sahası içine girer girmez attığı şutta, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.50. dakikada Eskişehirspor atağında Volkan'ın pas verdiği Alper, çalımlarla ceza sahası içine girdi. Alper'in şutunda kaleci İlker, topu bloke etti.54. dakikada Şener'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında Kalabane topla buluştu. Kalabane'nin şutunda Ivesa topu kornere çeldi.58. dakikada Şener, sağ kanattan götürdüğü topu, Yaser'e verdi. Yaser, kaleci Ivesa ile karşı karşıya kaldı. Yaser'in şutunda Ivesa, meşin yuvarlağı kornere attı.69. dakikada Eskişehirspor atağında Caner Celep'in pasında Manisaspor defansı topu kontrol edemedi. Manisaspor defansından geçen top, Adem'de kaldı. Adem'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci İlker'in sağından geçerek, direkten döndü. Pozisyonu iyi takip eden Adem, direkten dönen topu kafayla filelere gönderdi: 1-088. dakikada, Şener, sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası içine ortaladı. Mehmet Nas, topa gelişine vurdu. Fakat kaleci Ivesa, meşin yuvarlığı kornere gönderdi.Karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın galibiyetiyle tamamlandı.AtatürkAbdullah Yılmaz xxx, Serdar Diyadin xxx, Mehmet Metin xxxIvesa xxx, Koray xx, Nadareviç xx, Sezgin xx, Volkan xx, Ragıp x, Alper x (Dk. 75 Veysel x), Bülent Kocabey x (Dk. 66 Caner Celep x), Erkan x (Dk. 59 Adem xx), Mehmet Yılmaz xx, Ümit xxİlker x, Yiğit xx (Dk. 75 Mehmet Nas x), Gabriel x, Mehmet Güven x, Simpson xx, Kalabane x, İsaac x, Yaser x, Eren x, Şener xx, Ergin xx (Dk. 77 Dilaver x)Dk. 69 Adem (Eskişehirspor)Dk. 25 Ragıp, Dk. 38 Mehmet Yılmaz, Dk. 73 Sezgin, 90+4 Ümit (Eskişehirspor), Dk. 19 Yiğit, Dk 38. Gabriel, Dk. 39 İlker, Dk. 80 Mehmet Güven, Dk. 80 Eren, Dk. 86 Şener (Manisaspor)