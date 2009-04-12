‘Es-es’ Kocaebey ile güldü



Turkcell Süper Lig’in 27. hafta maçında Eskişehirspor, kendi sahasında Ankaraspor’u Bülent Kocabey’in attığı iki golle 2-0 mağlup etti.



Eskişehirspor’da kadro dışı bırakılan Batuhan Karadeniz’in yerine Teknik Direktör Rıza Çalımbay, uzun bir aradan sonra Anderson’a, Doğa Kaya’nın yerine Poljak’a ve Engin Baytar’ın yerine de Bülent Kocabey’e ilk onbirde şans tanıdı.



Ankaraspor’da Aykut Kocaman ise yine uzun bir aradan sonra ilk kez Ömer Aysan’a ilk onbirde yer verdi.



Ev sahibi Eskişehirspor ilk yarıda konuk ekip Ankaraspor’a daha etkili görünürken, Ankaraspor ise kontraataklarla gol aramaya çalıştı.



Eskişehirspor 30. dakikada Bülent Kocabey’in attığı golle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi.



İkinci yarıda 64. dakikada ilk golün sahibi Bülent Kocabey takımının ve kendisinin ikinci golünü atmayı başardı.



Kalan dakikalarda her iki takımın da gol çabaları sonuç vermeyince maç 2-0 ev sahibi Eskişehirspor’un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 33’e yükseltirken, Ankaraspor ise 36 puanda kalmış oldu.



ESKİŞEHİRSPOR: 2 - ANKARASPOR: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Kısal

Eskişehirspor: İvesa, Koray, Nadareviç, El Saka, Sezgin Coşkun, Serdar Özbayraktar, Emre Toraman, Poljak (Dk. 87 Ahmet Sağlam), Bülent Kocabey, Youla (Dk. 90+3 Lovrek), Anderson (Dk. 90+1 Tayfun Türkmen)

Ankaraspor: Ramazan, Erhan Güven, Ediz Bahtiyaroğlu, Batak, Ömer Aysan, Mehmet Çakır (Dk. 63 Murat Tosun), Neca, Hürriyet, Adem Koçak (Dk. 81 Anıl Taşdemir), Bilal (Dk. 63 Mehmet Özdemir), Meye

Goller: Dk. 30 ve Dk. 65 Bülent Kocabey (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Bülent Kocabey (Eskişehirspor), Dk. 49 Bilal, Dk. 52 Hürriyet (Ankaraspor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Meye (Ankaraspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Eskişehirspor'un Youla ile geliştirdiği pozisyonda, top Ankaraspor savunmasından döndü. Anderson'un şutunda meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırıldı.



17. dakikada Anderson'un ceza alanı dışından vurduğu sert şutta meşin yuvarlak auta çıktı.



22. dakikada Mehmet Çakır orta alandan aldığı topu ceza alanı içerisine kadar sürdü. Mehmet'in pasında topla buluşan Bilal, Neca’ya pas verdi. Neca’nın şutunda kaleci Ivesa topu kontrol etti.



30. dakikada Anderson'un pasında topla buluşan Youla'nın ceza alanı dışından çektiği şut defanstan döndü. Topu karşılayan Anderson, meşin yuvarlağı Bülent Kocabey ile buluşturdu. Bülent Kocabey'in şutunda top kalenin her iki direğine çarparak ağlarla buluştu: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Eskişehirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Serdar Özbayraktar'ın düzgün vuruşunda Ramazan topu kontrol etti.



Aynı dakikada, topla ceza sahasına giren Meye'nin sert şutunda, İvesa meşin yuvarlağı güçlükle kornere attı.



57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Anderson'un sert şutunda, Ramazan meşin yuvarlağı kontrol etti.



65. dakikada Youla'nın ortasında Poljak ceza sahası içinde topla buluştu. Poljak'ın pasında topla buluşan Bülent Kocabey, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0



79. dakikada Poljak'ın köşe vuruşunda, ceza sahası içinde topla buluşan Sezgin Coşkun'un kafa vuruşunda top direkten döndü.



Karşılaşma, Eskişehirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.