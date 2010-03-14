Es-Es Kayseri'yi deplasmanda 2-1'le geçti

T24 - Turkcell Süper Lig'de Eskişehirspor'u ağırlayan Kayserispor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada beraberliği yakalamasına rağmen Mehmet Yılmaz'ın attığı gole engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.



Turkcell Süper Lig'de Kayserispor, sahasında ağırladığı Eskişehirspor'a 2-1 mağlup oldu.



Eskişehirspor'un geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta iki gol birden atan Koray, Kayserispor maçında da yine sahneye çıktı ve kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golü attı.



Kayserispor uzun süre 1-0 geriye düştüğü karşılaşmanın ardından 82. dakikada Gökhan'ın penaltıdan attığı gol ile beraberliği yakaladı: 1-1



Beraberliği yakalayan Kayserispor, 86. dakikada Mehmet Yılmaz'ın golüne engele olamayınca karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.



Es Es 10. dakikada öne geçti



Konuk Eskişehirspor maçın 10. dakikasında 1-0 öne geçti. Koray ceza alanı uzerinde yakaladığı topla defans oyuncularını geçip topu Souleymanou'nun solundan Kayserispor ağlarına gönderdi.



12. dakikada Cangele'nın vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.



Karşılaşmanın 19. dakikada Jokwunvanve'nin ceza alanı dışından attığı sert şutta top direğin dibinden dışarı çıktı.



28. dakikada Cangele'nin pasıyla ceza alanına giren Shawky'nin vuruşunda top kaleci Ivesa'da kaldı.



Kayserispor 39. dakikada Cangele'nin kullandığı serbest vuruştan da bir sonuç alamadı.



41. dakikada Shawky'nin sert şutununu kaleci Ivesa topu kurtardı ve gole izin vermedi.



44. dakikada Ömer'in pasıyla ceza alanına giren Furkan'ın plase vuruşunda, kaleci Ivesa topu yumruklayarak uzaklaştırdı.



İlk yarı konuk Eskişehirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıda uzun süre 1-0 geride kalan Kayserispor, 82. dakikada Gökhan'ın penaltıdan attığı gol ile beraberliği yakaladı: 1-1



Bu golden 4 dakika sonra Eskişehirspor'a galibiyetini getiren gol Mehmet Yılmaz'dan geldi: 1-2



KAYSERİSPOR - ESKİŞEHİRSPOR: 1 - 2



Stat: Kadir Has



Hakemler: Serkan Çınar, Erdinç Sezertam, Emin Yıldırım



Kayserispor: Souleymanau, Ali Kaldırım, Saidou, Ömer Şişmanoğlu, Cangele, Bayram, Aydın, Hakan, Shawky, Abdullah Durak, Furkan



Eskişehirspor: Ivesa, Sezgin, Luka Vusco, Nadareviç, Volkan, Bülent (Dk. 15 Alper), Doğa, Koray, Sezer, Jokwunwanne, Mehmet Yılmaz



Goller: Dk. 10 Koray, Dk. 86 Mehmet Yılmaz (Eskişehirspor), Dk.82 Gökhan (Penaltıdan)



Sarı kartlar: Dk. 9 Bülent, Dk. 35 Alper, Dk. 40 Doğa (Eskişehirspor)