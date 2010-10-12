-ES ES, İSTANBUL BÜYEKŞEHİR'E HAZIRLANIYOR ESKİŞEHİR (A.A) - 12.10.2010 - Eskişehirspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Eskişehirspor Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 45 dakikasında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Milli takımının maçına katılmak üzere gittiği ülkesinden dönen Safet Nadareviç takımla birlikte antrenmana çıktı. Ülkelerinin milli takımlarında görev verilen Sadıgov, İbraimi ve Pele'nin ise henüz kente dönmediği öğrenildi. Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edilen Alper Potuk da antrenmanda yer almadı. Geçen hafta yaptığı antrenmanda sakatlanan Bülent Kocabey dışında eksik oyuncusu bulunmayan Eskişehirspor, tam kadro antrenmana çıktı. Kocabey'in tedavisinin 6 hafta süreceği bildirildi. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetimindeki sabah antrenmanını Başkan Halil Ünal da izledi. Uygun ile antrenmanın yapıldığı sahaya gelen Ünal, futbolculara hitaben bir konuşma yaptı. Büyükşehir Belediyespor maçını kazanarak yeni bir sayfa açmak istediklerini ifade eden Ünal, ''Gün, birlik günüdür. Takıma, sizlere güveniyorum'' dedi. Ünal, daha sonra sezon başında eski Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından kadro dışı bırakılan ve geçen hafta takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Ümit Karan'a dönerek ''Kaptan sen de hoş geldin'' dedi. Teknik Direktör Uygun, basın mensuplarının Başkan Ünal ile fotoğraf çekme talebi üzerine ''Çekin bakalım iki yakışıklıyı'' diyerek espri yaptı. Ünal'ın konuşmasının ardından takım düz koşu ve istasyon çalışması yaptı. Ligde bu sezon yaptığı 7 maçta galibiyeti bulunmayan Es-Es, 16 Ekimde sahasında Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. 3 kez berabere kalıp, 4 kez mağlup olan Eskişehirspor, 3 puanla 17. sırada bulunuyor. -''BAŞARIYA SUSADIK''- Antrenmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Ünal, Eskişehirspor için ligin adeta yeniden başladığını belirterek, şöyle konuştu: ''Yeni bir anlayışla, yeni bir hocayla, yeni hedeflere ulaşacağız. Ligde henüz 7 maç yaptık. Lig uzun bir maraton. İkinci yarı fikstür avantajını iyi kullanırsak iyi noktalara geliriz. Geçen yılki kadrodan tek futbolcu satmadık. Bu sezon da özel oyuncular aldık. 28 kişiden oluşan iyi bir takımımız var. Bülent hoca da takıma güveniyor. Bülent idealist bir hoca. Onunla başarılı olacağız, hedefleri yakalayacağız. Allah her şeyi çalışana verir. Çok çalışmak zorundayız. Bülent hoca ile yeniden forma savaşı başladı. Günde iki idman yapılıyor. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Yenemeyeceğimiz takım yok. Bülent hoca geçen sezonlarda son anda kaçırdığı başarıları bizimle yaşayacak. Başarıya susadık, taraftar bu saatten sonra takımın arkasında durmalı.'' Ünal, Büyükşehir Belediyespor maçının bilet fiyatlarının da belirlendiğini ifade ederek, açık tribün 15, kapalı tribünün 25 liradan satılacağını bildirdi.