Es Es, Denizlispor'u 2 golle geçti

Ligde 12. hafta maçında Eskişehirspor, sahasında Denizlispor'u golcüleri Mehmet Yılmaz ve Ümit Karan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.



Turkcell Süper Lig’de Eskişehirspor, kendi saha ve seyircisi önünde her iki yarıda bulduğu gollerle Denizlispor’u 2-0 yendi.



Ev sahibi takımda teknik direktör Rıza Çalımbay, sakatlığı yeni geçen Youla dışında klasik onbiri ile sahada yer alırken, Denizlispor’da teknik direktör Hakan Kutlu uzun bir aradan sonra Ahmet Cebe’ye şans tanıdı.



İlk yarıda Eskişehirspor konuk ekibe oranla çok daha etkili olurken, Denizlispor ise kontraatak futbolu tercih etti ve hücumda Angelov ile pozisyonlar üretmeye çalıştı.



Hücum gücü daha yüksek olan Eskişehirspor, Mehmet Yılmaz, Burak Yılmaz ve Ümit Karan gibi tecrübeli oyuncularıyla ilk yarı boyunca önemli pozisyonlar buldu.



24. dakikada Burak Yılmaz’ın serbest vuruşunda topa iyi yükselen Mehmet Yılmaz takımını 1-0 öne geçirdi.



1-0’dan sonra Denizlispor’un beraberlik golü için yüklenmesi beklenirken ev sahibi Eskişehirspor ikinci gol için daha etkili gözüktü.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca devre 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda Eskişehirspor etkili oyununu sürdürürken, Denizlispor’un ise ilk yarıya oranla biraz daha fazla hücuma çıktığı görüldü.



Eskişehirspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, Doğa’nın yerine Bülent Ertuğrul’u sahaya sürerken, Denizlispor teknik direktörü Hakan Kutlu ise ikinci yarıya Bangoura’nın yerine Roberts ve 52. dakikada da Emin Aladağ’ın yerine genç Engin Memişler’i alarak hücum gücünü yükseltmeyi tercih etti.



Maçın bu skorla bitmesi beklenirken Eskişehirspor’un tecrübeli golcüsü Ümit Karan 84. dakikada sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-0 ev sahibi Eskişehirspor’un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Eskişehirspor puanını 20’ye çıkartırken, Denizilspor da 6 puanda kalmış oldu.



ESKİŞEHİRSPOR: 2 - DENİZLİSPOR: 0



Stat: Atatürk



Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu



Eskişehirspor: Ivesa, Sezgin Coşkun, Nadareviç, El Saka, Volkan Yaman, Doğa, Ragıp Başdağ, Bülent Kocabey, Mehmet Yılmaz, Burak Yılmaz, Ümit Karan



Denizlispor: Cenk, Mehmet Çoğum, Burak Akyıldız, Kofi Anderson, Ahmet Cebe, Bangoura, Braga, Emin Aladağ, Berberoviç, Güray, Angelov



Goller: Dk. 24 Mehmet Yılmaz ve Dk. 84 Ümit Karan (Eskişehirspor)