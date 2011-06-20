-ES ES 46 YAŞINDA ESKİŞEHİR (A.A) - 19.06.2011 - Eskişehirspor, 46'ncı kuruluş yıl dönümünü Porsuk Çayı'na kurulan platformda coşkuyla kutladı. Adalar mevkisinde düzenlenen etkinlikte taraftarlar, Bando Es-Es grubu eşliğinde tezahüratta bulundu. Bazı taraftarlar meşalelerle gösteri yaptı. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, konuşmasında, Eskişehirspor'un 46'ncı kuruluş yıl dönümünde taraftarına ve kentine yakışır bir takım olacağını belirterek, ''Birbirimize destek olursak başarı gelir. Taraftar bu zamana kadar takımını yalnız bırakmadı. Bu yıl taraftarla kenetlenerek Eskişehirspor'un adını dünyada duyuracağız'' dedi. Başkan Ünal, konuştuğu sırada bazı taraftarlar ''açığın üstünü kapatmayan utansın'' tezahüratı yaptı. Tezahürata sinirlendiği gözlenen Ünal, ''Bu konuda artık benim de sabrım kalmadı. Kimsenin yapmasını beklemeyeceğiz. En kısa zamanda açık tribünün üzerini kapatacağız. Taraftarı daha fazla mağdur etmeyeceğiz'' diye konuştu. Eskişehir'e yapılması planlanan yeni stat konusuna da değinen Ünal, ''Eskişehir'e iki yıl sonra Arena Stadı yapılacak. Taraftar o zaman hak ettiği yerde olacaktır'' dedi. Ünal, Fenerbahçe'den Eskişehir'e transferi gündeme gelen ancak taraftarların sıcak bakmadığı Bilica ile ilgili olarak da ''Hak etmeyen hiç bir oyuncu bu kutsal formayı giymeyecek. Bilica'nın Eskişehirspor'da oynaması söz konusu değildir'' diye konuştu. Eskişehirspor'un efsane futbolcularından Fethi Heper, Bando Es-Es grubu üyesi 11 yaşındaki Arda Birör'e plaket verdi. Etkinliğe AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Salih Koca, Ülker Can ile Asbaşkanlar Mesut Hoşcan, Nihat Çuhadar ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz da katıldı. Eskişehirsporlu futbolcuların hiçbirinin katılmadığı tören, pasta kesilmesiyle sona erdi.