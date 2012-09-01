Eş durumu ataması için 'bir seferlik' çare

Öğretmenlerin eş durumundan tayin talepleri, Milli Eğitim Bakanlığı ’nın ‘il emri’ uygulamasına son vermesi ve ‘ 4+4+4 ’ eğitim sisteminden kaynaklı çok sayıda öğretmeni norm fazlası haline düşürmesinin batıdaki birçok ili tayine kapatılması nedeniyle tıkanmış durumda. Bakanlığın soruna sınırlı bir çözüm üzerinde konuştuğu; asker, polis, kaymakam ve yargı mensupları gibi zorunlu hizmete tabi kamu görevlilerinin öğretmen eşleri için ‘il emri’ uygulamasını sadece bu yıl son bir kez uygulamaya bileceği belirtiliyor. Ancak eşleri başka meslekten olan öğretmenlerin vereceği tepki gözetilerek karar alınabilmiş değil.

Dinçer’e çağrı

Can Güleryüzlü'nün Radikal'de yayımlanan haberine göre, öğretmenlerin ‘eş durumu’ tayinlerinde yaşanan sıkıntıya MEB ’in dışında AKP içinden de çözüm arayışları gündemde. AKP ’nin eski Milli Eğitim Bakanlarından, şu anda Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Hüseyin Çelik de sorunun çözüme kavuşturulması için devreye girdi. Çelik ‘eş durumu’ tayinlerine ilişkin bir tiwit atarak, yaşanan sorunu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’a aktardığını kaydetti.

Çelik, bir televizyon kanalında da şu çağrıyı yaptı: “Sayın Ömer Dinçer’e çağrım şudur. Diyelim ki, Ankara ’ya 2 bin kişi geldi. Türkiye ’de 700 bin öğretmen var. Şu şartla getirebiliriz, kamuda, diğer bakanlıklarda görevlendirilebilirler. Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşan işlerde görevlendirebilirsiniz.”

Öte yandan eğitim fakültelerinde ağırlıkla son sınıfta iken lise mezunlarına yönelik KPSS ’ye girerek memurluk hakkını kazanan, fakülteden mezun olduktan sonra da yerleştiği kurumda memurluktaki stajyerliğin kalmasıyla MEB ’e başvurarak öğretmenliğe geçiş yapma yolunu sağlayan yönetmeliğin ilgili maddesi kaldırıldı. Böylelikle, öğretmenlik için genel kural olan KPSS ’nin eğitim bilimleri sınavına girme şartı artık ‘kestirmeden öğretmen’ olanlar için de zorunluluk haline geldi.