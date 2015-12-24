Eş başkanlar Sur’da oturma eylemi yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı, DBP Eş Başkanı Emine Ayna, DTK Eş Başkanı Selma Irmak, ilçe belediye eş başkanları ile DBP ve HDP yöneticileri, Sur ilçesinde devam eden sokağa çıkma yasağının kaldırılması için Melik Ahmet Caddesi’nde oturma eylemi yaptı.

Eş başkanlar adına açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı, Sur’da 23 gündür devam eden sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istedi. Seçilmişlerin halkı yalnız bırakmak istemediğinin altını çizen Anlı, yasak kalkana kadar Sur halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Anlı, “Bu coğrafyada kırk yıldır acılar yaşandı. Ama hiçbir dönem bu kadar ağır, toplumun tamamını esaret altına alan bir saldırı olmamıştı. Yaşamını yitirenler var, yaralılar var; ama tek bir bilgi alamıyoruz” dedi.

Anlı: Hukuksuzluğa son verilsin

“Halkın tamamı mı cezalandırılmak isteniyor?” diye soran Anlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer hala sesimizi duyan varsa, bu haksız hukuksuzluğa son verilsin. İnsanlarımız bu katliamlara daha fazla sabır göstermeyecek. Tankın topun şehir merkezinde ne işi var? Bir yandan insanlar katlediliyor, bir yandan şehir ablukaya alınıyor. Bir ay önce Baro Başkanı Tahir Elçi, Dört Ayaklı Minare önünde vuruldu; ama hala failleri ortaya çıkarılmış değil. Ne olursa olsun biz halkımızla beraber olacağız. Ne bedel ödenmesi gerekiyorsa halkımızla ödemeye hazırız. Daha fazla acıya kayba yol açmadan bu ablukayı kaldırın. Diyarbakırlılar, Sur'un direnişiyle yatıp kalkıyor. Halkımızla birlikte olacağız. Bugün ses verme, birlikte olma günüdür" dedi.

Oturma eylemi yaptılar

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Selma Irmak da, Kürt sorununun tankla topla çözülemeyeceğini ifade etti. Yapılan açıklamanın ardından eş başkanlar, milletvekilleri ve parti yöneticileri, Melik Ahmet Caddesi üzerinde oturma eylemi yaptı. Eş başkanlar daha sonra Sur Belediyesi’ne giderek, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiler.