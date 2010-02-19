T24 LogoT24 Logo
Spor

Erzurumspor'un küme düşürülmesi onaylandı

Futbol Federasyonu İcra Kurulu, Erzurumspor'un bir alt lige düşürülmesi kararına onay verdi.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Futbol Federasyonu İcra Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun TFF 2. Lig 3. Klasman Grubu takımlarından Erzurumspor'un bir alt lige düşürülmesi kararına onay verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, ''TFF İcra Kurulu, 19 Şubat'ta yaptığı toplantıda, PFDK'nın 9 Şubat tarihli ve 56 sayılı toplantısına istinaden, Erzurumspor'un bir lig devresinde ikinci defa belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya çıkmamasından dolayı, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/a maddesi uyarınca bir alt lige düşürülmesine karar verdi'' denildi.

Açıklamada, bu nedenle, TFF 2. Lig 3. Klasman Grubu'nda 21 Şubat Pazar günü oynanması gereken Erzurumspor-Çankırı Belediyespor maçı da dahil olmak üzere, Erzurumspor'un fikstür gereği oynaması gereken tüm lig maçlarının oynanmayacağı ve karşılaşma sonuçlarının, rakip takım lehine 3-0 olarak tescil edileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24