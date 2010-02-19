Erzurumspor'un küme düşürülmesi onaylandı

T24 - Futbol Federasyonu İcra Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun TFF 2. Lig 3. Klasman Grubu takımlarından Erzurumspor'un bir alt lige düşürülmesi kararına onay verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, ''TFF İcra Kurulu, 19 Şubat'ta yaptığı toplantıda, PFDK'nın 9 Şubat tarihli ve 56 sayılı toplantısına istinaden, Erzurumspor'un bir lig devresinde ikinci defa belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya çıkmamasından dolayı, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/a maddesi uyarınca bir alt lige düşürülmesine karar verdi'' denildi.

Açıklamada, bu nedenle, TFF 2. Lig 3. Klasman Grubu'nda 21 Şubat Pazar günü oynanması gereken Erzurumspor-Çankırı Belediyespor maçı da dahil olmak üzere, Erzurumspor'un fikstür gereği oynaması gereken tüm lig maçlarının oynanmayacağı ve karşılaşma sonuçlarının, rakip takım lehine 3-0 olarak tescil edileceği bildirildi.