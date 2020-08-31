Erzurumspor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı iptal edildi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="nd-article">\n<p class="nd-article__spot">Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği duyuruldu.</p>\n</div>\n<div class="social-bar-v2-column"><nav class="social-bar-v2">\n<p>Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuzun 5 Eylül Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edeceği hazırlık maçı, her iki kulübün ortak kararıyla iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.</p>\n<p>Erzurumspor'un, Atakaş Hatayspor ile 29 Ağustos'ta yapılması planlanan hazırlık maçı da "Sağlık ekibinin raporu ve teknik direktör Mehmet Özdilek'in talebi" doğrultusunda iptal edilmişti.</p>\n</nav></div>\n</body>\n</html>