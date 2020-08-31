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Spor

Erzurumspor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı iptal edildi

31 Ağustos 2020 16:51

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği duyuruldu.

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