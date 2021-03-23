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Spor

Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi

23 Mart 2021 13:47

İsmail Kartal, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaştı. 59 yaşındaki teknik adam, takımın Antalya kampına Perşembe günü katılacak.

Süper Lig'de küme düşme hattından kurtulamayan ve son olarak teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getirdi. 

TRT Spor'un haberine göre Kartal, kulübün Antalya kampına perşembe günü katılacak. 

Ligdeki son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen BB Erzurumspor, 27 puan topladı. Mavi Beyazlılar, puan tabelasında 19. sırada bulunuyor. 

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