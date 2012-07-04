Erzurumlular yaz ortasında kar topu oynadı

Erzurum'da etkili olan dolu ve sağanak su baskınlarına neden oldu. Erzurumlular yer yer 30 santimetreyi bulan dolu birikintilerinden kardan adam yapıp kar topu oynadı.

İlde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren dolu yağışı, yerini bir süre sonra sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle il merkezindeki bazı ev ve işyerlerinin bodrum katları ile bahçe ve yollar su altında kaldı.

Yollarda oluşan su taşkını dolayısıyla araç sürücüleri ulaşımda sıkıntı yaşarken, özel bir hastanenin önünde sel oluştu. Selin ardından belediye görevlileri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Bu arada, Tebrizkapı mevkisinde bulunan Narman Camisi önünde yaklaşık 30 santimetre kalınlığında dolu birikti. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kepçe ve kamyonlarla dolu birikintisini temizlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar da evleri önünde biriken dolu tanelerini küreklerle temizledi.

Dolu yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Temmuz ayında kardan adam yapıp kar topu oynadı.