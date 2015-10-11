Erzurum'da PKK'yla çatışma: 2 şehit

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti. KCK, cumartesi günü 1 Kasım genel seçimine kadar eylemsizlik kararı aldıklarını açıklamıştı.

Erzurum Valiliği'nden alınan bilgiye göre, jandarma birliklerince PKK mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda Erzurum Şenkaya ile Ardahan'ın Göle ilçesi sınırı arasında kalan Akşar ve Karıncadüzü mevkileri arasında bir grup PKK'lı arasında çatışma çıktı. Açılan ilk ateşte 2 asker yaşamını yitirdi.

Bölgede güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasındaki çatışmanın sürdüğü ve bölgeye çok sayıda jandarma özel harekat personelinin sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, çatışmada hayatını kaybeden 2 askerin Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenecek törenle memleketlerine uğurlanacağı bildirildi.

KCK'nın dün (10 Ekim 2015) yaptığı ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Savaşın şiddetlendiği, AKP'nin seçim ortamında seçim güvenliğini tehdit ettiğimiz yalanına sarıldığı ve başlattığı savaşın nedenlerini halktan gizlemeye çalıştığı bir ortamda, Türkiye içinden ve dışından gelen çağrıları da dikkate alan Hareketimiz, halkımıza ve gerilla güçlerine saldırılmadığı müddetçe gerilla güçlerimizin eylemsizlik konumuna çekme kararına varmıştır. Gerilla güçlerimiz bu süreçte planlı eylemler yapmaktan uzak duracak, mevcut konumunu koruma dışında bir hareketlilik içinde olmayacak, eşit ve adil bir seçimin yapılmasını engelleyecek veya sakatlayacak hiçbir girişimde bulunmayacaktır."