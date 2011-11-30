Erzurum'daki öğretmene taciz davası başladı!

T24



DNA testinde tespit edildi





Arkadaşı da yakalandı



Sanık annesine itiraf etti, mahkemede 'tanımıyorum' dedi



Mahallede kadınların toplantısı vardı



'Cinsel suçlara eğilimi var'



Pasinler’de 6 Nisan 2011 günü 23 yaşındaki öğretmen, ders bitiminde eve giderken iki kişinin saldırısına uğradı. Tecavüze karşı direndiği için bıçaklı ve taşlı saldırıda ağır yaralanan kadın, olay yerine 100 metre uzaktaki anneannesinin evine giderek yardım istedi. Ambulansla Erzurum’a kaldırılan kadın, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesinde yoğun bakım altına alınırken, Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet masasından 15 kişilik özel ekip, Pasinler’de 3 bin 617 hanede oturan gençleri mercek altına aldı.Daha önce Pasinler İlçesi’nde oturan 15 yaşındaki bir kızın kaçırılma olayı ardından yakalanan fırın işcisi Kadir N.’nin uyguladığı yöntemin öğretmen olayıyla örtüşmesi, polisin dikkatini çekti. Bunun üzerine yakalanan Kadir N.’den DNA testi için çeşitli örnekler alındı. Öğretmenin çantasını Pasinler’deki tarihi Kale’de yakılmış olarak bulan polis, sonradan Kadir N.’ye ait olduğu ortaya çıkan yakılan monttaki kan izlerini İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarına gönderdi.DNA örneklerinin adama ait çıkması üzerine 4 Mayıs gecesi kadının işsiz olan arkadaşı Ümit A. yakalandı ve ilk sorgunun ardından tutuklandı. Erzurum E Tipi Cezaevine konulan sanıklar hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede TCK’nın 82/1-h maddesi uyarınca ’kasten öldürmek, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak’ amacıyla ağırlaştırılmış ömür boyu, nitelikli yağma, hürriyetten yoksun bırakma, cinsel saldırı suçlarından da 19 yıldan 32 yıla kadar hapis cezası istendi.Erzurum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bugün başlayan davaya E Tipi Cezaevinde tutuklu olan Kadir N. ile Ümit A., mağdur öğretmenin avukatları ile yakınları katıldı.Okuma yazması olmadığını, çobanlık yaptığını belirten Ümit A., emniyette yazılan ifadelerin zorla imzalatıldığını ileri sürdü. Öğretmeni tanımadığını bildiren Aydemir, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Gözaltına alındığında şiddet uygulandığını öne süren Kadir N. ise "Öğretmeni tanımıyorum ben saldırmadım" dedi.Mahkeme Başkanı Orhan Kızıltaş, Kadir N'nin cezaevindeyken annesiyle yaptığı ve dinlemeye takılan telefon konuşmasını aktardı. Kadir N.’nin böyle bir konuşma yapmadığını bildirmesi üzerine annesi Hanım N. ile yapılan konuşma CD’den dinletildi. Anne Hanım N.’nin "Kurban olayım söyle öğretmene değdin mi değmedin mi?" diye sorusuna ağlayarak cevap veren Kadir N. "Değmedi değmedi, sadece vurdum" dediği duyuldu.Duruşmaya katılmayan ve Sinop’ta bir ilköğretim okulunda öğretmen olarak görev yapan öğretmenin daha önce yaptığı savunması mahkemede okundu. Genç öğretmen., saldırı yapan kişilerin Kadir N. ve Ümit A. olduğunu belirterek, "Okuldan çıktım eve doğru gidiyordum. Kadir N. beni saçımdan sürükleyerek metruk binaya götürdü ve elinde bıçak vardı. Ümit A. ise gözcülük yapıyordu ve arada içeriye gidip geliyordu. Ağzımı elleriyle kapatıyorlardı. Kadir N. ’Boşuna bağırma seni elimden kimse alamaz’ dedi. Başıma taşla vurup yaraladı. Bayılmışım tecavüz edip etmediklerini hatırlamıyorum. O gün mahallede kadınların toplantısı olduğu için etrafta kimseler yoktu. Kendime geldim ve anneannemin evine gittim. Yolda, ’Allah’ım ne olur bu yaşadıklarım rüya olsun’ dediğimi hatırlıyorum. Beyin kanaması geçirdim. Çenem kırıldı ve ameliyat oldum. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.Daha sonra tanık olarak dinlenen Avukat Emrullah Demir’in sözünü sürekli kesen sanık Kadir N.’yi Mahkeme Başkanı Orhan Kızıltaş uyardı. Kızıltaş, "Elini oraya vurarak konuşma. Seni uyarıyorum. Ben söz vermeden konuşursan duruşma salonundan atarım. Hüküm verilene kadar bir daha konuşamazsın. Avukata niye kaşlarını çatarak bakıyorsun" dedi.Milli Egemenlik İlköğretim Okulun’dan 4 öğrenci de tanık olarak dinlendi. 11 yaşındaki öğrenci., kütüphaneye giderken bağrışmalar duyduğunu ve bağıran kişinin okuldan tanıdığı öğretmeni olduğunu söyledi.Öğretmenin avukatı Sefa Çakıcı da Kadir N.’nin cinsel suçlara eğilimi olduğunu iddia etti. Avukat Çakıcı, Kadir N.’nin Pasinler Cumhuriyet savcığında bu suçlardan kayıtlı 14 ayrı dosyasının olduğuna işaret etti. Sanık Ümit A.’nın avukatı Talat Göğebakan ise müvekkilinden alınan örneklerin öğretmenne tecavüz edenlerin sperm örnekleriyle uyuşmadığı ve Kadir N. dışında başka bir kişinin daha sperm örneğinin bulunduğunu iddia etti.